В Новокузнецк прибудет передвижной экологический комплекс «Природа без границ».

Поезд остановится на станции Новокузнецк-Сортировочный 28 февраля. Он будет работать с 10:00 до 16:00 по местному времени.

Каждому желающему специалисты поезда «Природа без границ» бесплатно проведут анализ питьевой воды на содержание железа и жёсткости, продуктов питания — на наличие нитратов, транспортных средств — на дымность и токсичность, — сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

В вагоне будет размещён тематический лекционный зал, в котором для посетителей проведут цикл лекций по экологии и викторины, в том числе для школьников, а также установлено оборудование для проведения замеров и проб.

Кроме Новокузнецка, комплекс остановится на станциях Топки (20 февраля с 10:00 до 16:00) и Анжерская (21 февраля с 10:00 до 14:00).