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#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Новокузнечан приглашают бесплатно проверить на чистоту воду и продукты

Сегодня 12:04
1024
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
geteiogann.net.ru

В Новокузнецк прибудет передвижной экологический комплекс «Природа без границ».

Поезд остановится на станции Новокузнецк-Сортировочный 28 февраля. Он будет работать с 10:00 до 16:00 по местному времени.

Каждому желающему специалисты поезда «Природа без границ» бесплатно проведут анализ питьевой воды на содержание железа и жёсткости, продуктов питания — на наличие нитратов, транспортных средств — на дымность и токсичность, — сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

В вагоне будет размещён тематический лекционный зал, в котором для посетителей проведут цикл лекций по экологии и викторины, в том числе для школьников, а также установлено оборудование для проведения замеров и проб.

Кроме Новокузнецка, комплекс остановится на станциях Топки (20 февраля с 10:00 до 16:00) и Анжерская (21 февраля с 10:00 до 14:00).

Комментарии 12
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Хапаразигастус
16 0
Специально в рабочее время, чтобы никто не пришел?
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т
13 0
Хорошая новость..молодцы ВГ..А, передвижной экологический комплекс «Природа без границ» бесплатно проведет анализ на территории КМК в районе ферромарганцева заводика..? НЕ..??)))
ответить
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Татьяна
6 1
А почему на марганец не определяют воду?
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...
12 0
Ага..Да,там всю аппаратуру"по вышибает"..)))
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Медведев Димитрий Анаболикович
8 3
Хорошая новость..молодцы ВГ..А, передвижной экологический комплекс «Природа без границ» бесплатно проведет анализ на территории КМК в районе ферромарганцева заводика..? НЕ..??)))
бесплатные анализы - это в поликлинике. в 7-45 в баночку писаете и к 15-00 анализ будет готов.
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Медведев Димитрий Анаболикович
4 6
А почему на марганец не определяют воду?
Что плохого в марганце в воде. Это наоборот +. Марганец обеззараживает воду!
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Татьяна
6 0
Что плохого в марганце в воде. Это наоборот +. Марганец обеззараживает воду!
Ну и пейте а здоровье! А мне не надо таких витаминов.
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123
4 0
А кто-нибудь знает ГДЕ конкретно находится наш знаменитый марганцевый заводик? А то все трындят про него, а где он коптит, в какую сторону дует отрава с его трубы - никто не знает. Была инфа, что на территории КМК. Хотелось бы по конкретней узнать - видно ли трубы и цеха его с дороги, например, если мимо проезжать? ИМХО это какой-то засекреченный заводик.
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Эколог
2 0
А почему на марганец не определяют воду?
марганец зашкаливает
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аватар
13
4 0
А кто-нибудь знает ГДЕ конкретно находится наш знаменитый марганцевый заводик? А то все трындят про него, а где он коптит, в какую сторону дует отрава с его трубы - никто не знает. Была инфа, что на территории КМК. Хотелось бы по конкретней узнать - видно ли трубы и цеха его с дороги, например, если мимо проезжать? ИМХО это какой-то засекреченный заводик.
Мартен знаешь где был? Так вот напротив через ж\д(если грубо)
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[[[
3 0
Новость-огонь! Вторник, с 10 до 4 дня, еще и на станции Новокузнецк--Сортировочный! Конечно, это надо взять отгул или без содержания и приехать на эту станцию специально. Давайте заранее в очередь записываться, а то, боюсь, не протолкнуться будет от народа желающего))) Сразу видно, что организовано "для галочки", не хуже как недавняя "горячая линия" по отоплению на один час. Интересно, хоть кто-то дозвонился?
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123
0 0
Мартен знаешь где был? Так вот напротив через ж\д(если грубо)
Увы, не знаю где был мартен. Можете расшарить ссылку на гугл карте?
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