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Не служил — не мужик? Кого кузбассовцы поздравляют с 23 февраля

Сегодня 07:00
868
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://ne-kurim.ru/, http://какэтосделали.рф, http://gov.spb.ru, http://classpic.ru, www.rhistory.ru

Грядёт 23 февраля — День Защитника Отечества. В России давно принято поздравлять в этот день каждого мужчину вне зависимости от того, служил ли он в армии.

Не имеет значения и возраст — в детских садах и младших классах для мальчиков устраивают утренники. Мужчин поздравляют в вузах, на работах организуют корпоративы.

Однако не всех устраивает, что 23-го поздравляют всю сильную половину человечества. На форумах на тему праздника и того, кого поздравлять, разгораются долгие споры. А за пару дней до 23-го соцсети заполняют мемы в духе «не служил — не мужик, и поздравлений не получишь».

Редакция ВашГород.ру узнала у кузбассовцев, что они думают по этому поводу. Вот что нам сказали мужчины, отдавшие долг Родине.

Филипп, 27 лет:

«Это довольно забавно. Люди путают этот праздник с мужским днём, как 8 марта — Международный день женщин. Но это же не так. Ещё и неслуживших иногда так одаривают поздравлениями, что любой служивший позавидует. В общем, не сказал бы, что это меня сильно раздражает, но это несправедливо и довольно глупо. А ведь есть дата такая — Международный день мужчин. Почему-то на неё никто внимания не обращает».

Роман, 32 года:

«В общем и целом праздник есть праздник, это повод для радости. Так и должно быть. Но вот поздравить половину мужскую только за то, что они мужчины — не очень хороший праздник получается. 8 марта — Международный женский день, праздник международного уровня. А День защитника Отечества отмечают только в половине стран СНГ. Учитывая название праздника, поздравлять должны тех, кто защищает Отечество или защищал когда-либо.

Ладно ещё детей можно поздравить, растите, потом пойдёте Родину защищать. Но мужчин, которые не служили и не будут служить, не нюхали портянок и не чувствовали весь спектр эмоций, проходя службу в армии, я считаю, поздравлять не стоит. Да, есть мужики и без армии. Ну надо тогда сделать День мужика, и поздравляли бы мужиков за то, что они мужики. А защиту Отечества не трогайте".

Александр, 26 лет:

«Отношусь к празднику нейтрально. Учитывая, что мальчонку поздравляют с этим днём с самого чуть ли не рождения, то его смысл фактически нивелируется в „это простой день с подарками, так-то“. Может быть, если бы с этим днём поздравляли не по критерию „парень“, то и отношение к данному празднику лично у меня было бы другое».

А вот что думают мужчины, не служившие в армии.

Алексей, 20 лет:

«Хоть я и не служил, но считаю, что 23 февраля нужно поздравлять всех мужчин с Днём защитника Отечества, потому что есть же 8 марта, когда мы поздравляем всех представительниц прекрасной половины человечества: и девочек, и женщин, и бабушек. Поэтому справедливо, что и каждый мужчина тоже заслуживает внимания и ждёт поздравлений».

Константин, 25 лет:

«Я не служил, поэтому терпеть не могу, когда меня поздравляют с 23 февраля. Вообще отношусь ко всем воякам отрицательно».

Виктор, 31 год:

«Нормально, 23 февраля считается Днём защитника отечества. В каком-то смысле мы все защитники. А так, мне всё равно. Меня куда больше злит 9 мая в этом плане, так как поздравлять нужно всё-таки ветеранов, а не друг друга».

Женщины же, как выяснилось, придают службе в армии не настолько большое значение.

Елена, 29 лет:

«23 февраля — праздник всех достойных мужчин вне зависимости от того, прошли они службу в армии или нет. Каждый мужчина — защитник в первую очередь своей семьи. Поэтому поздравлений заслуживают и те представители сильной половины человечества, которые отслужили в армии, и те, у кого не было такого опыта. Служба в армии — еще не показатель ответственности и надёжности. А ведь именно такие качества очень важны в мужчине».

Анастасия, 36 лет:

«Что для нас Отечество? Что вкладываем мы в эти слова? Чаще всего это моя страна! А если глубже, для меня это моя семья, мужчина, что заботится и охраняет меня, мой дом, моих детей. Так значит с Днём защитника Отечества, любимый! И не важно, служил ты в армии или не служил!»

Ксения, 24 года:

«В настоящее время 23 февраля как праздник утратил историческое значение. Раньше с Днём Защитника Отечества поздравляли не только военных мужчин, но и женщин (медсестёр и тружениц тыла). Сейчас этот праздник считается просто мужским днём. Я, конечно, следую традиции и поздравляю в этот день всех знакомых мужчин, но считаю, что уместнее это было бы делать во Всемирный день мужчин, который празднуется 4 ноября».

Откуда вся неразбериха

Изначально в СССР 23 февраля праздновали только служившие в армии. Так повелось с 1922 года, и сперва этот день называли Днём Красной армии и флота. С тех пор его несколько раз переименовывали — в День Советской Армии и Военно-Морского флота, в День Российской армии.

А в 1995 году празднику снова дали другое имя. Его формулировка стала более расплывчатой — 23 февраля постановили называть День защитника отечества. С тех пор в сознании многих россиян праздник постепенно превратился в день, когда надо поздравлять всех мужчин. О том, что 23-го изначально чествовали служивших в армии, вспоминают далеко не все.

Про кого забывают

День защитника Отечества ассоциируется, как правило, с мужчинами. Однако и в СССР, и в России многие женщины отдавали долг Родине наравне с мужчинами. Прекрасная половина человечества также защищает страну, работая в силовых ведомствах. И 23 февраля они заслуженно получают поздравления.

«День защитника Отечества у нас на работе не имеет гендерных (половых — прим.ред.) различий. Все коллеги, и мужчины, и женщины, поздравляют друг друга с этим праздником. А дома меня поздравляют родные, друзья, близкие», — рассказала ВашГород.ру сотрудница кузбасского МВД.

Можно прийти к выводу, что сегодня с празднованием 23 февраля в стране есть некоторая неразбериха. Кто-то считает, что этот день только для служивших в армии, кто-то поздравляет всех мужчин, другие вспоминают и о работающих в МВД женщинах и женщинах-ветеранах.

Чья позиция верная, решать приходится самим. Однако не стоит забывать, что готовность в случае необходимости грудью встать на защиту Родины не всегда зависит от пола, возраста и того, служил ли человек в армии.

Комментарии 26
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111
12 14
Поздравлять нужно всех мужчин. Это день защитников Отечества, и мобилизуют в случае чего, каждого.
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..
9 1
А девчули на последнем фото огонь!
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!
12 22
кто не служил, а должен был
их праздник - 8 марта!!!
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?
12 3
кто не служил, а должен был
их праздник - 8 марта!!!
какой же ты мужик если скатываешься до оскорблений?
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Екарный Бабай
2 8
В нашем городе много мужчин которые что женщины,например Хенара.
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!!
7 4
кто не служил, а должен был
их праздник - 8 марта!!!
Ну тебе то в армии тухлую вену продрали наверное хорошо, коли ты обиженка такой.
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Дятлу
9 10
кто не служил, а должен был
их праздник - 8 марта!!!
Все просто - не все хотят щеткой парашу чистить и дедам ботинки, а то и другие части дела надраивать. Так что пусть вонь партянок и параши будут с тобой навсегда, за других здесь не блей
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Ксения
8 2
Что значит " Каждый мужчина — защитник в первую очередь своей семьи", так и празднуйте соответствующие праздники, день семьи, любви и верности, например. А если праздник предполагает поздравлять служивых, пусть это женщина или мужчина, то стоит чтить традиции. Это не значит "Не служил, не мужик", отнюдь, просто это не их праздник и всё.
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Внимательный
5 3
кто не служил, а должен был
их праздник - 8 марта!!!
Слушай, я тебя знаю, ты же секретаршей у помкомбрига нашего служил. Тебя тогда тоже только с 8-марта поздравили, вот похоже ты злобу и затаил на всех
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Иван
3 1
Мне глубоко фиолетово что об этом думают кузбассовцы, кому надо меня поздравят
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Антоха
5 0
Я вот не служил, но насколько я помню гордились своей службой только разные чмошники, которых и до, и после армейки бикарасили все кому не лень. Нормальные пацаны об армии конечно рассказывали, но с юморком и не строили из себя героев.
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Прохожий
9 0
Служить конечно нужно(школа жизни)Вот только раньше служили Трудовому Народу а сейчас шайке жуликов и воров.
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1
8 0
Служить конечно нужно(школа жизни)Вот только раньше служили Трудовому Народу а сейчас шайке жуликов и воров.
+100000
фраза - "отдать долг родине" сейчас как то не так звучит...
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Служил в заполярье, на крайнем севере
4 6
Этот день - День тех, кто служит, тех, кто если надо пойдет защищать Родину, пойдет даже на смерть! Тех кто проходит службу в тайге, степи, пустыне, на границе, на севере, в тундре, в заполярье, на морях и океанах. Они на переднем крае и профессиональные военные, и срочники. А так же честно отслужившие, отдавшие долг Родине!
Этих поздравляю с наступающим праздником, Днем защитников Отечества!
А всяким т.н. спецслужбам, которые тянут "тяготы и лишения" с 8.30 до 17.00, с перерывом на обед, в теплом кабинетике или занимаясь в т.н. "рабочее время" не понятно чем или личными делами, нечего примазываться к благородной профессии - Военный! Они и в случае военных действий будут по тылам сидеть или, максимум, в заградотрядах.
Тех, кто вообще не служил или просидел на 2-3-х месячных сборах, за мужчин не держу!
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Mugler
4 2
Этот день - День тех, кто служит, тех, кто если надо пойдет защищать Родину, пойдет даже на смерть! Тех кто проходит службу в тайге, степи, пустыне, на границе, на севере, в тундре, в заполярье, на морях и океанах. Они на переднем крае и профессиональные военные, и срочники. А так же честно отслужившие, отдавшие долг Родине!
Этих поздравляю с наступающим праздником, Днем защитников Отечества!
А всяким т.н. спецслужбам, которые тянут "тяготы и лишения" с 8.30 до 17.00, с перерывом на обед, в теплом кабинетике или занимаясь в т.н. "рабочее время" не понятно чем или личными делами, нечего примазываться к благородной профессии - Военный! Они и в случае военных действий будут по тылам сидеть или, максимум, в заградотрядах.
Тех, кто вообще не служил или просидел на 2-3-х месячных сборах, за мужчин не держу!
Тогда почему ты до сих пор не на Донбассе ?
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Я
2 5
Поздравлять нужно всех мужчин. Это день защитников Отечества, и мобилизуют в случае чего, каждого.
Мобилизуют их! Чё от вас толку от мобилизованных, если вы в армии не служили! Учить вас дольше
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Дмитрий
1 0
Мобилизуют их! Чё от вас толку от мобилизованных, если вы в армии не служили! Учить вас дольше
А ты чо до сих пор не защищаешь Донбасс, где русских убивают, спрятался за белые воротнички, которые боятся ввести войска официально и дать по соплям укропами неонацистам?
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Дмитрий
3 0
Так что все эти теоретики мол не служил не мужик в сегодняшней реальности - полное брехло, если не на Донбассе, вон Моторолла даже не служил, но приехал из России и навалял паршивым бандеровцам, раскидал киборгов.
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Я
1 0
Алексей, 20 лет:

«Хоть я и не служил, но считаю, что 23 февраля нужно поздравлять всех мужчин с Днём защитника Отечества, потому что есть же 8 марта, когда мы поздравляем всех представительниц прекрасной половины человечества: и девочек, и женщин, и бабушек. Поэтому справедливо, что и каждый мужчина тоже заслуживает внимания и ждёт поздравлений».

За пошел ты в *опу, тяжелее айфона и своей пиписи в 20 лет ничего не поднимал, поздравлений он ждет, ага
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Ты
0 0
Алексей, 20 лет:

«Хоть я и не служил, но считаю, что 23 февраля нужно поздравлять всех мужчин с Днём защитника Отечества, потому что есть же 8 марта, когда мы поздравляем всех представительниц прекрасной половины человечества: и девочек, и женщин, и бабушек. Поэтому справедливо, что и каждый мужчина тоже заслуживает внимания и ждёт поздравлений».

За пошел ты в *опу, тяжелее айфона и своей пиписи в 20 лет ничего не поднимал, поздравлений он ждет, ага
По себе то не суди
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3 года в ВМФ
0 0
кто не служил, а должен был
их праздник - 8 марта!!!
Сказано же кто не служил, А ДОЛЖЕН БЫЛ
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Дон Хенаро 37668
1 0
«Я не служил, поэтому терпеть не могу, когда меня поздравляют с 23 февраля. Вообще отношусь ко всем воякам отрицательно»

Абсолютно согласен с комментарием, меня ,как пацифиста по натуре, коробит когда меня поздравляют с Днем вояки...для меня этот праздник всего лишь лишний выходной)

А насчет Долга Родине...кому я что должен чтобы "дарить" год своей драгоценной жизни непонятно кому...тем более ЭТОМУ политическому строю, что в замен я получаю? Скорая, которая едет 3 часа...? Нет уж, дудки...
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!
1 0
Алексей, 20 лет:

«Хоть я и не служил, но считаю, что 23 февраля нужно поздравлять всех мужчин с Днём защитника Отечества, потому что есть же 8 марта, когда мы поздравляем всех представительниц прекрасной половины человечества: и девочек, и женщин, и бабушек. Поэтому справедливо, что и каждый мужчина тоже заслуживает внимания и ждёт поздравлений».

За пошел ты в *опу, тяжелее айфона и своей пиписи в 20 лет ничего не поднимал, поздравлений он ждет, ага
Чуствуется старый служака, тебе там наверное на службе часто в *опу заходили.
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Дон Хенаро 37668
0 0
Так что все эти теоретики мол не служил не мужик в сегодняшней реальности - полное брехло, если не на Донбассе, вон Моторолла даже не служил, но приехал из России и навалял паршивым бандеровцам, раскидал киборгов.
Твой Моторолла как и Гиви, как и еще с десяток "героев Донбасса" давно кормят червей, потому что стали ненужны Путину и он активно чистит хвосты(ВГ это мое мнение как читателя). Что касается их "атамана" Стрелкова-Гирькина он направо и налево раздает интервью где называет Путина политической проституткой....
Следите за новостями, чтобы не попадать впросак)
Просто прочувствуйте весь "героизм" этих так называемых героев...
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111
0 0
Мобилизуют их! Чё от вас толку от мобилизованных, если вы в армии не служили! Учить вас дольше
так то некоторых и не научили в армии! пришли еще тупее чем были ! ходят спиртяжку пьют да кукукают( крыша течет)! от таких защищать надо, которые ,как ты, на каждом углу кричат об этом!
настоящий СЛУЖИВЫЙ хвастаться не будет,как дева красная!!!
п.с. я так думаю нынешная молодёжь в армию не идет "долг " отдавать, потому как НЕ ДОЛЖНА ни чего нынешнему "государству"!!! "оно" для них НИХ@Я ни сделало!!! как то так...
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123
0 0
Этот день - День тех, кто служит, тех, кто если надо пойдет защищать Родину, пойдет даже на смерть! Тех кто проходит службу в тайге, степи, пустыне, на границе, на севере, в тундре, в заполярье, на морях и океанах. Они на переднем крае и профессиональные военные, и срочники. А так же честно отслужившие, отдавшие долг Родине!
Этих поздравляю с наступающим праздником, Днем защитников Отечества!
А всяким т.н. спецслужбам, которые тянут "тяготы и лишения" с 8.30 до 17.00, с перерывом на обед, в теплом кабинетике или занимаясь в т.н. "рабочее время" не понятно чем или личными делами, нечего примазываться к благородной профессии - Военный! Они и в случае военных действий будут по тылам сидеть или, максимум, в заградотрядах.
Тех, кто вообще не служил или просидел на 2-3-х месячных сборах, за мужчин не держу!
пулю из головы не вынули ? так и ходишь с ней? или мозг на севере отморозил?
много причин есть по которым в армию не ходили. и не тебе решать кто прав кто виноват!
а последняя фраза выдаёт в тебе ТРЕПЛО ,
"мужчинка " ты мля...
п.с. и про долг забудь, прошли те времена,,,
нынче чёто "государству" все должны, а "оно" ни кому.......
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