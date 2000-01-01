Грядёт 23 февраля — День Защитника Отечества. В России давно принято поздравлять в этот день каждого мужчину вне зависимости от того, служил ли он в армии.

Не имеет значения и возраст — в детских садах и младших классах для мальчиков устраивают утренники. Мужчин поздравляют в вузах, на работах организуют корпоративы.

Однако не всех устраивает, что 23-го поздравляют всю сильную половину человечества. На форумах на тему праздника и того, кого поздравлять, разгораются долгие споры. А за пару дней до 23-го соцсети заполняют мемы в духе «не служил — не мужик, и поздравлений не получишь».

Редакция ВашГород.ру узнала у кузбассовцев, что они думают по этому поводу. Вот что нам сказали мужчины, отдавшие долг Родине.

Филипп, 27 лет:

«Это довольно забавно. Люди путают этот праздник с мужским днём, как 8 марта — Международный день женщин. Но это же не так. Ещё и неслуживших иногда так одаривают поздравлениями, что любой служивший позавидует. В общем, не сказал бы, что это меня сильно раздражает, но это несправедливо и довольно глупо. А ведь есть дата такая — Международный день мужчин. Почему-то на неё никто внимания не обращает».

Роман, 32 года:

«В общем и целом праздник есть праздник, это повод для радости. Так и должно быть. Но вот поздравить половину мужскую только за то, что они мужчины — не очень хороший праздник получается. 8 марта — Международный женский день, праздник международного уровня. А День защитника Отечества отмечают только в половине стран СНГ. Учитывая название праздника, поздравлять должны тех, кто защищает Отечество или защищал когда-либо. Ладно ещё детей можно поздравить, растите, потом пойдёте Родину защищать. Но мужчин, которые не служили и не будут служить, не нюхали портянок и не чувствовали весь спектр эмоций, проходя службу в армии, я считаю, поздравлять не стоит. Да, есть мужики и без армии. Ну надо тогда сделать День мужика, и поздравляли бы мужиков за то, что они мужики. А защиту Отечества не трогайте".

Александр, 26 лет:

«Отношусь к празднику нейтрально. Учитывая, что мальчонку поздравляют с этим днём с самого чуть ли не рождения, то его смысл фактически нивелируется в „это простой день с подарками, так-то“. Может быть, если бы с этим днём поздравляли не по критерию „парень“, то и отношение к данному празднику лично у меня было бы другое».

А вот что думают мужчины, не служившие в армии.

Алексей, 20 лет:

«Хоть я и не служил, но считаю, что 23 февраля нужно поздравлять всех мужчин с Днём защитника Отечества, потому что есть же 8 марта, когда мы поздравляем всех представительниц прекрасной половины человечества: и девочек, и женщин, и бабушек. Поэтому справедливо, что и каждый мужчина тоже заслуживает внимания и ждёт поздравлений».

Константин, 25 лет:

«Я не служил, поэтому терпеть не могу, когда меня поздравляют с 23 февраля. Вообще отношусь ко всем воякам отрицательно».

Виктор, 31 год:

«Нормально, 23 февраля считается Днём защитника отечества. В каком-то смысле мы все защитники. А так, мне всё равно. Меня куда больше злит 9 мая в этом плане, так как поздравлять нужно всё-таки ветеранов, а не друг друга».

Женщины же, как выяснилось, придают службе в армии не настолько большое значение.

Елена, 29 лет:

«23 февраля — праздник всех достойных мужчин вне зависимости от того, прошли они службу в армии или нет. Каждый мужчина — защитник в первую очередь своей семьи. Поэтому поздравлений заслуживают и те представители сильной половины человечества, которые отслужили в армии, и те, у кого не было такого опыта. Служба в армии — еще не показатель ответственности и надёжности. А ведь именно такие качества очень важны в мужчине».

Анастасия, 36 лет:

«Что для нас Отечество? Что вкладываем мы в эти слова? Чаще всего это моя страна! А если глубже, для меня это моя семья, мужчина, что заботится и охраняет меня, мой дом, моих детей. Так значит с Днём защитника Отечества, любимый! И не важно, служил ты в армии или не служил!»

Ксения, 24 года:

«В настоящее время 23 февраля как праздник утратил историческое значение. Раньше с Днём Защитника Отечества поздравляли не только военных мужчин, но и женщин (медсестёр и тружениц тыла). Сейчас этот праздник считается просто мужским днём. Я, конечно, следую традиции и поздравляю в этот день всех знакомых мужчин, но считаю, что уместнее это было бы делать во Всемирный день мужчин, который празднуется 4 ноября».

Откуда вся неразбериха

Изначально в СССР 23 февраля праздновали только служившие в армии. Так повелось с 1922 года, и сперва этот день называли Днём Красной армии и флота. С тех пор его несколько раз переименовывали — в День Советской Армии и Военно-Морского флота, в День Российской армии.

А в 1995 году празднику снова дали другое имя. Его формулировка стала более расплывчатой — 23 февраля постановили называть День защитника отечества. С тех пор в сознании многих россиян праздник постепенно превратился в день, когда надо поздравлять всех мужчин. О том, что 23-го изначально чествовали служивших в армии, вспоминают далеко не все.

Про кого забывают

День защитника Отечества ассоциируется, как правило, с мужчинами. Однако и в СССР, и в России многие женщины отдавали долг Родине наравне с мужчинами. Прекрасная половина человечества также защищает страну, работая в силовых ведомствах. И 23 февраля они заслуженно получают поздравления.

«День защитника Отечества у нас на работе не имеет гендерных (половых — прим.ред.) различий. Все коллеги, и мужчины, и женщины, поздравляют друг друга с этим праздником. А дома меня поздравляют родные, друзья, близкие», — рассказала ВашГород.ру сотрудница кузбасского МВД.

Можно прийти к выводу, что сегодня с празднованием 23 февраля в стране есть некоторая неразбериха. Кто-то считает, что этот день только для служивших в армии, кто-то поздравляет всех мужчин, другие вспоминают и о работающих в МВД женщинах и женщинах-ветеранах.

Чья позиция верная, решать приходится самим. Однако не стоит забывать, что готовность в случае необходимости грудью встать на защиту Родины не всегда зависит от пола, возраста и того, служил ли человек в армии.