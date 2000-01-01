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Как избавиться от звонков интернет-провайдеров — вопрос дня

Сегодня 12:27
1018
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Сегодня в рубрике «Вопрос дня» читательница Алина интересуется, как прекратить звонки интернет-провайдеров.

«Как избавиться от назойливости интернет-провайдеров? Звонят буквально каждую неделю со своими рекламными предложениями. Если мне действительно не интересны их предложения и очень надоели их звонки, как это прекратить? Они не понимают ни любезного отказа, ни хамского, каждый раз прошу мне не звонить, но не помогает», — написала Алина П.

Если вы хотите увидеть свой вопрос в рубрике, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 14
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Jackie
1 1
Сказать им, что по закону они не имеют права твоим телефоном пользоваться.
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Евгений
24 1
Поддерживаю! Достают "Гудлайн" и "МТС"
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Настя
6 18
Поддерживаю! Достают "Гудлайн" и "МТС"
их тоже можно понять, ведь это их работа...
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..
9 0
МТС иногда звонит, хоть они у меня и провайдер..Не сильно достает, а вот банки конкретно выбешивают со своими картами
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Прима-балерина
15 12
Звонки вас бесят, в магазине бесят кассиры, на дорогах другие водители и пешеходы,))))) как вы, бедные, живёте? Ищите во всем позитив,а не негатив
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лесной олень
13 2
Гудлайн уже реально затрахал. Сначала были просто вежливые просьбы меня не беспокоить - не помогло! Сейчас уже их почти посылаю - все равно звонят.
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ива
6 0
За каждого подключённого человека им проценты идут к зарплате. Поэтому они и назойливые, ведь от этого их доход зависит.
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TigerShot89 9214
0 0
Сказать им, что по закону они не имеют права твоим телефоном пользоваться.
Они тебе ответят что вы где-то когда-то X лет назад забыли убрать галочку в договоре и таким образом согласились передавать свои данные третьим лицам в рекламных целях. Сейчас такие пункты есть почти во всех договорах))) В самом конце мелким шрифтом.
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олег
2 2
протесты типа вы не имеете права, в суд подам! не пройдут. я стараюсь задеть за живое, ведь мне звонит не робот а человек. завязываю разговор и вывожу на то, какая дрянная работа- обзванивать посторонних людей и впаривать им всякие мтсы или гудлайны. нахожу реальные косяки их работы, например, буквально на прошлой неделе мне звонили из мтс, я "согласился" на подключение, а тут опять звонок, и оператор опять то же предлагает. призналась, что они по бумажке работают, вот это поворот!! предлагают интернет, а у самих общей базы нет, на листочке телефоны.
или вот с банка мне девочка настойчиво впаривала одобренные аж 27 тысяч рублей, так мы полчаса варианты перебирали, куда такую сумму можно приспособить? в итоге сдалась, последний аргумент убийственный- вдруг не хватит тыщщи. а она вот, на карте!
в общем, ругаться, материться бесполезно, они обученные на такую агрессию. а вот по душам поговорить да так, что сама поймет каким поганым делом занимается- проходит. они заметно нервничают
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НГ
5 0
Очень радуюсь таким звонкам и извещаю собеседников, что интересует кабельный интернет в частном секторе... Извиняются и вешают трубку...
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Дмитрий
2 3
Меня два года МТС доставал, и я обратился в Федеральную Антимонопольную Службу, написал заявление, все больше не звонят.
Звонить в МТС было бесполезно.
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вася
9 1
Меня два года МТС доставал, и я обратился в Федеральную Антимонопольную Службу, написал заявление, все больше не звонят.
Звонить в МТС было бесполезно.
ой, ну что за бред вы несёте))) при чём здесь монопольщики, да и не стали бы они этим заниматься, сказочник вы однако сударь.
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Дмитрий
1 1
ой, ну что за бред вы несёте))) при чём здесь монопольщики, да и не стали бы они этим заниматься, сказочник вы однако сударь.
Номер дела № 36/Р-2016, вы можете ознакомится на сайте Кемеровского УФАС России, номер телефона 36-87-24 УФАС. Совет, поменьше сказок читайте.
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хожу-брожу
7 0
Говорите "не интересует", "заняты" и сразу скидывайте звонок.
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