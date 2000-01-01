Сегодня в рубрике «Вопрос дня» читательница Алина интересуется, как прекратить звонки интернет-провайдеров.

«Как избавиться от назойливости интернет-провайдеров? Звонят буквально каждую неделю со своими рекламными предложениями. Если мне действительно не интересны их предложения и очень надоели их звонки, как это прекратить? Они не понимают ни любезного отказа, ни хамского, каждый раз прошу мне не звонить, но не помогает», — написала Алина П.