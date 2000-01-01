Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
В Новосибирск пришло долгожданное потепление

В Кузбассе раскрыто громкое дело о расстреле предпринимателя

Сегодня 13:24
2117
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
YouTube

В Кузбассе следователи вывели на чистую воду мужчину, который убил партнёра по бизнесу в феврале прошлого года.

На скамью подсудимых сядет 34-летний житель Кемерова. Он застрелил предпринимателя прямо в его автомобиле на загородной трассе. Мужчина пытался запутать следствие, однако обман раскрылся, передают «Вести. Кузбасс».

Напомним, тело кузбассовца было найдено 2 февраля 2016 года. В тот день предприниматель договорился встретиться со своим знакомым. Последний рассказывал полицейским и следователю, что по приезду на место обнаружил бизнесмена уже мёртвым.

На самом деле убийцей оказался тот самый знакомый. Во время ссоры он выстрелил бизнесмену в голову. После этого в придорожном кафе вызвал полицию. Попытка скрыть преступление не удалась. Мужчина признался в убийстве. Теперь его судьбу решит суд.

Комментарии 5
Добавить комментарий
аватар
читатель
22 2
А почему до сих пор молчат по делу со взрывом на ш. Распадская, где поубивали 97 шахтёров? Вот это громкое дело с массовым убийством людей на производстве. А то убийство с одним человеком "громкое",а когда директора шахт убивают по своей прихоти сотнями ни в чём не повинных людей умалчивают.По шахте Ульяновской уже преступники выходят на свободу по УДО.
ответить
аватар
Пенсионер
2 0
А почему до сих пор молчат по делу со взрывом на ш. Распадская, где поубивали 97 шахтёров? Вот это громкое дело с массовым убийством людей на производстве. А то убийство с одним человеком "громкое",а когда директора шахт убивают по своей прихоти сотнями ни в чём не повинных людей умалчивают.По шахте Ульяновской уже преступники выходят на свободу по УДО.
Это вам не при коммунистах!
При советской власти были другие приоритеты.
ответить
аватар
вася
0 0
А почему до сих пор молчат по делу со взрывом на ш. Распадская, где поубивали 97 шахтёров? Вот это громкое дело с массовым убийством людей на производстве. А то убийство с одним человеком "громкое",а когда директора шахт убивают по своей прихоти сотнями ни в чём не повинных людей умалчивают.По шахте Ульяновской уже преступники выходят на свободу по УДО.
Там большое бабло вертится и офшоры. Тем более, что шахтерским семьям выплачивается компенсация за трупик шахтера. Все по-честному.
ответить
аватар
горожанин
0 0
А почему до сих пор молчат по делу со взрывом на ш. Распадская, где поубивали 97 шахтёров? Вот это громкое дело с массовым убийством людей на производстве. А то убийство с одним человеком "громкое",а когда директора шахт убивают по своей прихоти сотнями ни в чём не повинных людей умалчивают.По шахте Ульяновской уже преступники выходят на свободу по УДО.
А при чем здесь директор шахты? Как хозяин скажет, так и будет. А у Абрамова , Абрамовича и иже с ними все в шоколаде. А по шахте Ульяновской? Что директора все делали сами без команды хозяев. Надо сделать различие между кабелем и кобелем! Директор шахты такой же нанятый на работу, как и рабочие.
ответить
аватар
михаил
0 0
А почему до сих пор молчат по делу со взрывом на ш. Распадская, где поубивали 97 шахтёров? Вот это громкое дело с массовым убийством людей на производстве. А то убийство с одним человеком "громкое",а когда директора шахт убивают по своей прихоти сотнями ни в чём не повинных людей умалчивают.По шахте Ульяновской уже преступники выходят на свободу по УДО.
Почему? Потому что согласно закона есть разделение в понятии убийство. По личной воле единичного человека, то есть намеренно. И убийство многих десятков людей как несчастный случай.
Это же касается воровства - украл сто тысяч, из кармана гражданина или из квартиры спер - абсолютный вор. Украл миллиард - не вор вовсе, а неудачливый предприниматель. То есть своего рода произошел несчастный случай с ним.
Таковы у нас законы не имеющие к праву ни какого отношения, а созданные исключительно, из понимаемой властями, целесообразности.
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ