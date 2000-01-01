В Кузбассе следователи вывели на чистую воду мужчину, который убил партнёра по бизнесу в феврале прошлого года.

На скамью подсудимых сядет 34-летний житель Кемерова. Он застрелил предпринимателя прямо в его автомобиле на загородной трассе. Мужчина пытался запутать следствие, однако обман раскрылся, передают «Вести. Кузбасс».

Напомним, тело кузбассовца было найдено 2 февраля 2016 года. В тот день предприниматель договорился встретиться со своим знакомым. Последний рассказывал полицейским и следователю, что по приезду на место обнаружил бизнесмена уже мёртвым.

На самом деле убийцей оказался тот самый знакомый. Во время ссоры он выстрелил бизнесмену в голову. После этого в придорожном кафе вызвал полицию. Попытка скрыть преступление не удалась. Мужчина признался в убийстве. Теперь его судьбу решит суд.