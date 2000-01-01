Жительница Новокузнецка записала на своё имя чужого новорождённого ребёнка и обманным путём получила материнский капитал.

Инцидент произошёл в октябре 2015 года. Подсудимая передала знакомой, находившейся в федеральном розыске, свой страховой полис, так как той нужно было рожать ребёнка, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

После рождения малыша молодая мама вернула полис хозяйке, а также отдала выписку из роддома, в которой матерью была записана 30-летняя подсудимая. Та обратилась в органы соцзащиты и получила единовременное пособие в размере 18,8 тысячи рублей.

Дальше — больше. В январе 2016 года женщине выдали сертификат на материнский капитал. Она заключила договор купли-продажи квартиры и получила 453 тысячи рублей.

Кузнецкий районный суд Новокузнецка в феврале признал женщину виновной по статье «мошенничество при получении выплат в крупном размере». Её приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет 4 месяца в колонии общего режима.

Отмечается, что наказание назначено с учётом предыдущего приговора. По какой статье судили женщину прежде, не уточняется. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.