Специалисты Кемеровского гидрометцентра прогнозируют на предстоящей неделе погоду с весенним характером.

Во вторник, 21 февраля, температура воздуха днём составит −1…−6 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигать 18−23 метров в секунду. Ожидается снег, местами метель.

В ночь на среду, 22 февраля, похолодает до −3…−8, при прояснениях до минус 13 градусов. Днём сохранятся снег и метели, юго-западный ветер усилится до 15−20 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 1 градуса.

Ночью в четверг, 23 февраля, ожидается 3…8 градусов ниже ноля, при прояснениях до -15.

В четверг и пятницу осадки прекратятся. Температура воздуха днём составит от -3 до +2 градусов, в ночные часы −3…−8, при прояснениях до -15 градусов. Юго-западный ветер в четверг ещё будет усиливаться до 10−15 метров в секунду, а в пятницу станет умеренным 5−10 метров в секунду.

В выходные дни существенных изменений в погоде не ожидается. В субботу, 25 февраля, местами будет наблюдаться небольшой снег, метели, температура будет в пределах -4,+1.

В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до −2…−7, при прояснениях до -12 градусов. Днём температура останется в тех же пределах.