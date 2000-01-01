В офисе кузбасских IT-компаний «ЭТО_» прошли открытые городские соревнования по мобильным роботам. Организатором выступил Городской центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово при поддержке Кемеровского государственного университета, Центра молодежного инновационного творчества «Техносфера» и лидера интернет-рынка Кузбасса компании «Good Line» и фонда «ВСознании».

В соревнованиях приняли участие более 70 воспитанников образовательных учреждений Кемерова.

Дети соревновались в дисциплинах «FIRST Jr FLL», «Чертежник», «Сортировщик», «Шорт-трек», «Биатлон» и «Траектория». Победителями стали воспитанники Центра молодежного инновационного творчества «Техносфера», Городского центра детского (юношеского) технического творчества, гимназии № 42, клуба «Театр роботов» и образовательного центра «Робиус».

«Мероприятия подобного рода жизненно необходимы, — отметил Станислав Черданцев, заместитель губернатора Кемеровской области по инновациям и инвестициям. — Сегодня конкурируют не только компании, а целые регионы. В этой гонке мы должны уделять внимание поддержке талантливой молодежи, а именно за робототехникой будущее. Радует, что соревнования поддерживает компания „Good Line“, которая проводит много социальных мероприятий для нашего региона».

«Good Line» уделяет большое внимание образовательной и просветительской работе в Кузбассе. Компания готовит кадры для себя и других технологичных предприятий", — сказал Вячеслав Петров, председатель комитета Кемеровского областного совета народных депутатов по вопросам предпринимательства и инноваций.