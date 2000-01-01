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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

В кузбасских ТРЦ покупателям предлагали поддельные колготы и туалетную воду

Сегодня 15:59
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
akphoto1.ask.fm

В Кузбассе предприниматели выдавали контрафакт за продукцию популярных брендов.

С заявлениями в полицию обратились правообладатели торговых марок.

Полицейские организовали проверочные закупки туалетной воды в парфюмерном бутике и женских колгот в супермаркете одежды, расположенных в двух торгово-развлекательных центрах Кемерова. Предприниматели не смогли предъявить документы, удостоверяющие право торговать данной продукцией, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники полиции изъяли 13 флаконов туалетной воды и 36 пачек колгот с признаками контрафактности. В отношении предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении. Им грозит штраф в размере от двукратной до пятикратной стоимости контрафактного товара с его конфискацией. Изъятая продукция направлена на исследование.

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