В Кузбассе предприниматели выдавали контрафакт за продукцию популярных брендов.

С заявлениями в полицию обратились правообладатели торговых марок.

Полицейские организовали проверочные закупки туалетной воды в парфюмерном бутике и женских колгот в супермаркете одежды, расположенных в двух торгово-развлекательных центрах Кемерова. Предприниматели не смогли предъявить документы, удостоверяющие право торговать данной продукцией, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники полиции изъяли 13 флаконов туалетной воды и 36 пачек колгот с признаками контрафактности. В отношении предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении. Им грозит штраф в размере от двукратной до пятикратной стоимости контрафактного товара с его конфискацией. Изъятая продукция направлена на исследование.