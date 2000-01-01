Эксперты озвучили запретные темы для обсуждения на работе
Сегодня 19:00
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Исследователи составили список тем, обсуждение которых может негативно повлиять на работоспособность и отношения с коллегами, а то и вовсе привести к увольнению.
Первое, о чём не нужно разговаривать на работе, — личная жизнь. На втором месте — беседы о политике. Третий пункт — обсуждение зарплаты.
Также эксперты советуют сотрудникам не делиться друг с другом своими желаниями по поводу смены работы.
В опросе приняли участие около миллиона работающих людей разных должностей и статусов, отмечают «Актуальные новости».