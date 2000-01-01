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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Эксперты озвучили запретные темы для обсуждения на работе

Сегодня 19:00
661
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
topgsr.com

Исследователи составили список тем, обсуждение которых может негативно повлиять на работоспособность и отношения с коллегами, а то и вовсе привести к увольнению.

Первое, о чём не нужно разговаривать на работе, — личная жизнь. На втором месте — беседы о политике. Третий пункт — обсуждение зарплаты.

Также эксперты советуют сотрудникам не делиться друг с другом своими желаниями по поводу смены работы.

В опросе приняли участие около миллиона работающих людей разных должностей и статусов, отмечают «Актуальные новости».

Комментарии 7
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аватар
директор
12 11
На работе надо не 3,14здеть,а работать.
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аватар
?
17 0
Единственная рекомендуемая тема на рабочем месте - какое счастье работать под руководством таких замечательных гигантов мысли и гениях? Даже как то неловко просить индексацию своей зарплаты хотя бы на процент инфляции и ее ежемесячную выплату.
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аватар
Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
6 8
Очень поверхностные эксперты. Правила(не только для работы) в нормальном обществе такие:
Четыре темы никогда не обсуждаются,- политика, религия, здоровье, деньги.
И девять вещей, о которых нельзя никому говорить,- возраст, доходы, молитву, скелеты в своём шкафу, адюльтер, подарки, почёт, бесчестье.
Как-то так.
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аватар
)
6 1
На работе надо не 3,14здеть,а работать.
Из сауны глаголишь? Про нимфу из бухгалтерии русалка секретарша еще не знает?
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аватар
[]
1 0
Это правила выживания белых воротничков офисного планктона в своей среде заклятых друзей.
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аватар
***
1 0
На работе надо не 3,14здеть,а работать.
ты уже имя свое пиши как 3,14, директор птицефабрики
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аватар
Работяга
1 0
На работе надо не 3,14здеть,а работать.
Бла- бла, всё видющее очко.На кол вас хапуги. Всё не нажирётесь.
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