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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Педофил через Интернет заманивает детей на свидание — новокузнечанин

Сегодня 16:39
1639
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rimtolog.ru

Педофил пытается заманить детей на свидание через ВКонтакте. Об этом журналистам ВашГород.ру сообщил новокузнечанин.

Мужчина рассказал, что педофил, хотел заманить на свидание его 13-летнюю дочь. Он представился 15-летним мальчиком. Также он одаривает девочек комплиментами обещает дорогие подарки и зовёт на свидание.

«19.02 он позвал мою 13-летнюю дочь на «свидание». Благо, она нам все рассказала. Совместно с сотрудниками отдела полиции Новобайдаевский человек был задержан. Им оказался 35-летний мужчина, дважды судим, состоит на учете в психбольнице. Проживает на Запсибе, на Горьковской. При себе имел кастет, нож, духи «феромоны».

Уважаемые родители! Прошу Вас спросить своих дочерей, если они общались с этим человеком, сообщите все подробности в отдел полиции Новобайдаевский или мне по телефону +7 923 470 0071. Это необходимо для приобщения материалов к делу! Обезопасьте своих детей!

Представляется Денисом или Юрием Викановым. При общении использует много ласковых слов, скидывает фотографии в обнаженном виде, звонит с телефонов +7 904 961 5648 и +7 950 599 2726″, — сообщил горожанин.

Также мужчина дал ссылки на страницы, которые использует злоумшыленник для переписки https://vk.com/id400889468 и https://vk.com/id274991120. Судя по описанию в них — они являются «фейковыми».

Комментарии 4
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123
4 0
Таких в расход сразу. Дадут условно, если дело дойдет до суда, и гуляй свободно дальше. Когда правительство ужесточит наказание за педофилию?

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Юрий
0 0
Если о нём всё известно, то почему он ещё на свободе?
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lex
0 1
Как он мог назначать свидания новокузнечанкам проживая в Краснодаре и Ревякино? Непонятно....


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ххх
0 0
Как он мог назначать свидания новокузнечанкам проживая в Краснодаре и Ревякино? Непонятно....


тебе вроде объяснили, что это фейк-страницы. Город любой можно написать, ты не в курсе?
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