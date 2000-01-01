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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

За безопасность на шахтах Кузбасса отвечали специалисты с липовыми дипломами

Сегодня 17:30
1029
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
wi.ournetcdn.net

В Кемеровской области три работника угольных предприятий осуждены за использование фиктивных дипломов.

Поддельные дипломы о профессиональном образовании предоставили главный механик шахты ЗАО «Распадская-Коксовая», заместитель директора по капитальному строительству и горный мастер ООО «Шахта имени С.Д. Тихова».

Эти специалисты отвечали за обеспечение безопасности на предприятиях. Обязательным требованием к их назначению на должности является наличие профессионального образования

Деятельность неквалифицированных специалистов не могла гарантировать безопасные условия производства. После прокурорской проверки все незаконно принятые на работу уволены, — сообщает пресс-служба областного ведомства.

Кроме того, виновным назначены штрафы от 7 до 25 тысяч рублей.

Комментарии 4
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да-да!
8 0
...профессоров да академиков чиновников, что организовали себе дипломы не обучаясь, а лишь числясь.
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Простак
9 1
когда администрацию проверят?
Это в точку. Там по шерсти б так у всех вышка в 9 классов. С учетом их ума.
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
7 0
когда администрацию проверят?
Когда найдут проверяльщиков с настоящими дипломами
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