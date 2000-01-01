В Кемеровской области три работника угольных предприятий осуждены за использование фиктивных дипломов.

Поддельные дипломы о профессиональном образовании предоставили главный механик шахты ЗАО «Распадская-Коксовая», заместитель директора по капитальному строительству и горный мастер ООО «Шахта имени С.Д. Тихова».

Эти специалисты отвечали за обеспечение безопасности на предприятиях. Обязательным требованием к их назначению на должности является наличие профессионального образования

Деятельность неквалифицированных специалистов не могла гарантировать безопасные условия производства. После прокурорской проверки все незаконно принятые на работу уволены, — сообщает пресс-служба областного ведомства.

Кроме того, виновным назначены штрафы от 7 до 25 тысяч рублей.