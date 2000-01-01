«Скорая помощь» опоздала на вызов к больной новокузнечанке из-за нескольких причин.

Во-первых, родители девочки не сказали фельдшеру точную температуру ребёнка. Они лишь сообщили, что температура повышена и есть рвота. А в соответствии с действующими законами такие вызовы относятся не к скорой, а к неотложной помощи.

«Они (вызовы по неотложной помощи — прим.ред.) выполняются при отсутствии вызовов при отсутствии вызовов по скорой медицинской помощи. А вызовы по скорой помощи — это те, где имеет место непосредственная и конкретная угроза не только здоровью, но и жизни человека. В случае вызовов по скорой помощи у бригад максимально быстрое, а то и приоритетное направление», — рассказал главврач Новокузнецкой станция скорой медицинской помощи Рамиль Гайнулин.

Во-вторых, сразу направить бригаду к ребёнку не получилось из-за дефицита кадров и большого количества вызовов. В ту смену на подстанции в Орджоникидзевком районе работали всего две бригады. На момент звонка новокузнечанина у медиков уже было шесть вызовов, а в течение следующих двух часов поступило ещё четыре.

В итоге машина направилась к ребёнку в 00.11. Но отец отменил вызов и повёз девочку сам в больницу. Там новокузнечанку госпитализировали с ОРВИ и кишечной инфекцией неясной этиологии.

Сейчас маленькая новокузнечанка в стабильном состоянии. 21 февраля её с мамой выписывают из больницы.

Напомним, на опоздание «Скорой помощи» пожаловался новокузнечанин Андрей С. После публикации его обращения на ВашГород.ру прокуратура организовала проверку действий медиков.



















