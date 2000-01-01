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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

В новокузнецкой «скорой помощи» рассказали, почему так долго ехали на вызов к ребёнку

Сегодня 16:57
1195
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

«Скорая помощь» опоздала на вызов к больной новокузнечанке из-за нескольких причин.

Во-первых, родители девочки не сказали фельдшеру точную температуру ребёнка. Они лишь сообщили, что температура повышена и есть рвота. А в соответствии с действующими законами такие вызовы относятся не к скорой, а к неотложной помощи.

«Они (вызовы по неотложной помощи — прим.ред.) выполняются при отсутствии вызовов при отсутствии вызовов по скорой медицинской помощи. А вызовы по скорой помощи — это те, где имеет место непосредственная и конкретная угроза не только здоровью, но и жизни человека. В случае вызовов по скорой помощи у бригад максимально быстрое, а то и приоритетное направление», — рассказал главврач Новокузнецкой станция скорой медицинской помощи Рамиль Гайнулин.

Во-вторых, сразу направить бригаду к ребёнку не получилось из-за дефицита кадров и большого количества вызовов. В ту смену на подстанции в Орджоникидзевком районе работали всего две бригады. На момент звонка новокузнечанина у медиков уже было шесть вызовов, а в течение следующих двух часов поступило ещё четыре.

В итоге машина направилась к ребёнку в 00.11. Но отец отменил вызов и повёз девочку сам в больницу. Там новокузнечанку госпитализировали с ОРВИ и кишечной инфекцией неясной этиологии.

Сейчас маленькая новокузнечанка в стабильном состоянии. 21 февраля её с мамой выписывают из больницы.

Напомним, на опоздание «Скорой помощи» пожаловался новокузнечанин Андрей С. После публикации его обращения на ВашГород.ру прокуратура организовала проверку действий медиков.










Комментарии 17
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123
40 1
Медвепуты обнаглели в корягу - помогаем всем, прощаем долги, а социалку в своей стране урезают до уровня Мумбаи. Почему на весь город дежурит всего ДВЕ машины?!!!!
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Сан Саныч 3311
24 0
Куда не плюнь везде ничего нормально не функционирует, ну полный же развал...
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Дон Хенаро 37584
34 0
Медвепуты обнаглели в корягу - помогаем всем, прощаем долги, а социалку в своей стране урезают до уровня Мумбаи. Почему на весь город дежурит всего ДВЕ машины?!!!!
Я так понял не на город а на Ордж. район. Но это тоже мягко говоря жесть, это и Абашево и Байдаевка и весь огромный частный сектор.
Мое мнение -ситуация со скорой в Новокузнецке катастрофическая...две бригады на район это курам на смех...нужно поднимать как то эту тему в СМИ,чтобы был резонанс...
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Маша
25 2
Скорая так всем говорят. Вызывали отцу с давлением 220 и пульсом 160. Ехали 2часа. Жаловались в министерство здравоохранения. Ответ письменный привезли на скорой. Для таких целей есть автомобили видимо. А ответе написали что не важный вызов. Какой у них важный тогда. Бригад нет. К ребенку с темп под 40 ехали 2,5ч. Ужас, а не скорая!!!
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Ася
24 0
Не могу понять , как я больной пациент могу определить необходима мне неотложная помощь или срочная ?Где грань?
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хожу-брожу
9 0
Не могу понять , как я больной пациент могу определить необходима мне неотложная помощь или срочная ?Где грань?
На усмотрение диспетчера.
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да-да!
0 0
Да диспетчер обязательно спрашивает какая температура!
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Вик
0 2
Не могу понять , как я больной пациент могу определить необходима мне неотложная помощь или срочная ?Где грань?
Внятно описывайте диспетчеру своё состояние, ничего не выдумывая !
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Вик
1 0
Дон Хенаро:
Я так понял не на город а на Ордж. район. Но это тоже мягко говоря жесть, это и Абашево и Байдаевка и весь огромный частный сектор.
Мое мнение -ситуация со скорой в Новокузнецке катастрофическая...две бригады на район это курам на смех...нужно поднимать как то эту тему в СМИ,чтобы был резонанс...
А толку ? Наши СМИ это ППР !
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Вик
1 1
На усмотрение диспетчера.
Абсолютно верно ! Поэтому диспетчер и задаёт вопросы по алгоритму ! Будут внятные ответы - будет внятное определение приоретета ! Нет ! Ну извините :)
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Вик
3 0
Скорая так всем говорят. Вызывали отцу с давлением 220 и пульсом 160. Ехали 2часа. Жаловались в министерство здравоохранения. Ответ письменный привезли на скорой. Для таких целей есть автомобили видимо. А ответе написали что не важный вызов. Какой у них важный тогда. Бригад нет. К ребенку с темп под 40 ехали 2,5ч. Ужас, а не скорая!!!
Автомобилей хватает, бригад нет, и наверное, уже не будет !
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хожу-брожу
2 2
Как вам всем не стыдно!, смотрите ток-шоу про Украину, там такие ужасы, а вы со своими скорыми.
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Татка
0 0
Когда звонишь в скорую,говоришь,что у ребенка температура,они уточняют какая температура,как отец девочки не сказал какая именно температура?
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Акрихин
3 0
Это надо просто представить........
Две бригады на 84 080 населения орджоникидзевского района!
С площадью 95,62 кв/км.
Документа не нашел...информация с форума.
На 10 000 населения должна быть одна бригада!
Следовательно должны были дежурить минимум восемь бригад!
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Юрий
3 1
Медвепуты обнаглели в корягу - помогаем всем, прощаем долги, а социалку в своей стране урезают до уровня Мумбаи. Почему на весь город дежурит всего ДВЕ машины?!!!!
В орджо районе 2 скорые написанно. Район большой. Сотрудники скорой это ****** 2 раза вызывали скорую бабушке. Приезжала врач лет 40.рассказываем ситуацию что бабушка была адекватная и стала вести себя не адекватно.Приезжает скорая говорят что старость не радость. Повез по платным поликлиникам. Такая же ситуация. Вычитали в инете что это может быть инсульт. Вызываем скорую. Приезжает уже другой молодой врач. Тоже не в курсе что может быть. Говорим ему а может инсульт... Он - точно... И забирают бабушку в 11 больницу( так называемый морг)...но уже неделя прошла. Человека угробили. Пару месяцев полежала растением. Извиняюсь за каламбур.Да здраствует бесплатная медецина!
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Вик
0 0
В орджо районе 2 скорые написанно. Район большой. Сотрудники скорой это ****** 2 раза вызывали скорую бабушке. Приезжала врач лет 40.рассказываем ситуацию что бабушка была адекватная и стала вести себя не адекватно.Приезжает скорая говорят что старость не радость. Повез по платным поликлиникам. Такая же ситуация. Вычитали в инете что это может быть инсульт. Вызываем скорую. Приезжает уже другой молодой врач. Тоже не в курсе что может быть. Говорим ему а может инсульт... Он - точно... И забирают бабушку в 11 больницу( так называемый морг)...но уже неделя прошла. Человека угробили. Пару месяцев полежала растением. Извиняюсь за каламбур.Да здраствует бесплатная медецина!
Зачем ездили по клиникам ? КТ в Крюковской или МРТ в 4 й решили бы диагностическую задачу, только при такой симптоматике шансов мало !
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Вик
0 0
Это надо просто представить........
Две бригады на 84 080 населения орджоникидзевского района!
С площадью 95,62 кв/км.
Документа не нашел...информация с форума.
На 10 000 населения должна быть одна бригада!
Следовательно должны были дежурить минимум восемь бригад!
Должно быть и в советское время было !
ответить
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