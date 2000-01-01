Ученые считают, что пройдет каких-то 10 или 15 лет и на смену глобального потепления придет аномальное похолодание.

Как сообщает pravda.ru, научные сотрудники из Университета Нортумбрии сделали математическое моделирование солнечной активности. Данный опыт позволил им уверенно утверждать о том, что через 10−15 лет Землю окутает глобальное похолодание, а ледники начнут распространяться по всем континентам.

Главным регулятором температуры является лучистая энергия Солнца, связанная с расстоянием между Землей и звездой. Расстояние это периодически меняется. Несколько лет назад оно было минимальным, что привело к потеплению, а теперь начинает увеличиваться.