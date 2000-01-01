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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Через 10 лет на Земле наступит глобальное похолодание — учёные

Сегодня 06:00
930
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
svopi.ru

Ученые считают, что пройдет каких-то 10 или 15 лет и на смену глобального потепления придет аномальное похолодание.

Как сообщает pravda.ru, научные сотрудники из Университета Нортумбрии сделали математическое моделирование солнечной активности. Данный опыт позволил им уверенно утверждать о том, что через 10−15 лет Землю окутает глобальное похолодание, а ледники начнут распространяться по всем континентам.

Главным регулятором температуры является лучистая энергия Солнца, связанная с расстоянием между Землей и звездой. Расстояние это периодически меняется. Несколько лет назад оно было минимальным, что привело к потеплению, а теперь начинает увеличиваться.

Комментарии 3
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Серый
7 3
Через неделю самих ученых возможно не станет, а еще пытаются что-то спрогнозировать. Всё будет как всегда! Расея неизменна...
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serega3308 850
10 0
Потепление похолодание, один фиг у нас круглый год две фуфайки как одна майка!
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главного редактора узнаю в этом апокалипсисе я
0 0
Михаил, не в службу, - мне не удалось обнаружить по тегам на славном сайте правдаточкару искомую статью. Не поделитесь прямой ссылкой?

В любом случае, спасибо за университет Нортумбрии. Не знал.
И я таки не понял - в 30-м году отменяются две солнечные волны, взаимно уничтожившиеся над кузбассией? Все случится раньше?
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