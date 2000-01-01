Дмитрий Буханистов из Новосибирской области, известный всему Рунету как Беляш, снова обратился к Путину. Теперь сибиряк рассказывает о других волнующих темах — дорогах и пенсиях.

После трогательного видеообращения к президенту с просьбой «вернуть фунфырики» в аптеки Беляш стал объектом внимания российских СМИ. Журналисты телеканала «Дождь» съездили в Тогучинский район и записали новое обращение с Дмитрием Буханистовым.

Фирменный стиль Беляша виден уже чётко — счастливые воспоминания о фунфыриках, обращение к Путину «прошу тебя, родной», забота о сельчанах. Но сейчас Беляш просит и о других проблемах — «помочь насчёт церкви», сделать дороги рабочими, разобраться с пенсиями.

Теперь Дмитрия Буханистова можно искать в соцсетях и на видеохостингах. Его приятель и «автор образа Беляша» Сергей Кузаков завёл официальную страницу в соцсети «ВКонтакте» и канал на ютьюбе. Пока здесь можно увидеть только один ролик, где Кузаков стучится в дверь к Беляшу и рассказывает, что героя посадили в подвал на пять дней из-за пьянки.

Также Кузаков обещает, что скоро появятся новые видео с Беляшом, и просит ставить лайки.