Родственники пропавшего в Шерегеше Романа Самборского рассказали о причинах его исчезновения.

Семья мужчины подтвердила, что он жив. По данным ГУ МВД по Кемеровской области, он находится в Волгоградской области. В местной полиции он написал заявление о том, чтобы его не разыскивали.

По словам старшего брата, Роман Самборский оставил записку. Родные обнаружили её 19 февраля. Мужчина сообщил, что страдает онкологическим заболеванием в неоперабельной форме.

Мне не хотелось, чтобы я у всех на глазах превращался в овощ, чтобы со мной возились и таким запомнили, — цитирует слова из записки брат пропавшего.

Он добавил, что Роман Самборский просил его не держать. Родные мужчины принимают решение.

Напомним, Роман Самборский пропал в Шерегеше 13 февраля. Его друзья забеспокоились, когда мужчина не вернулся в гостиницу после катания на сноуборде. В Кузбассе развернулись масштабные поиски.

Позднее супруга мужчины сообщила, что его заметили в Новосибирской области.