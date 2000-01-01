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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Пропавший в Шерегеше турист из Новосибирской области оставил записку

Сегодня 09:19
2507
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Родственники пропавшего в Шерегеше Романа Самборского рассказали о причинах его исчезновения.

Семья мужчины подтвердила, что он жив. По данным ГУ МВД по Кемеровской области, он находится в Волгоградской области. В местной полиции он написал заявление о том, чтобы его не разыскивали.

По словам старшего брата, Роман Самборский оставил записку. Родные обнаружили её 19 февраля. Мужчина сообщил, что страдает онкологическим заболеванием в неоперабельной форме.

Мне не хотелось, чтобы я у всех на глазах превращался в овощ, чтобы со мной возились и таким запомнили, — цитирует слова из записки брат пропавшего.

Он добавил, что Роман Самборский просил его не держать. Родные мужчины принимают решение.

Напомним, Роман Самборский пропал в Шерегеше 13 февраля. Его друзья забеспокоились, когда мужчина не вернулся в гостиницу после катания на сноуборде. В Кузбассе развернулись масштабные поиски.

Позднее супруга мужчины сообщила, что его заметили в Новосибирской области.

Накануне без вести пропавший мужчина был найден в городе Волгограде. Он пояснил, что принял решение уйти из дома и не желает сообщать семье о своем местонахождении в связи с личными обстоятельствами. В настоящее время розыскное дело Романа Самборского закрыто, поиски прекращены, — сообщила 21 февраля пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Комментарии 7
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Кк
22 0
Ну,разве нельзя было просто оставить записку,позвонить или ещё как то не лично оповестить близких? Стольких людей на уши подняли
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Валентин
0 14
рак лечится любой. на любой стадии. напиши мне на маил. вылечу.
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Николай
0 2
Валентин, Что за способ такой?
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Сара
7 0
рак лечится любой. на любой стадии. напиши мне на маил. вылечу.
Брешешь.
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КоляYeti 12102
1 0
Дык нонче, опосля Нового года СМИ все ухи прожужали, что новосибирские учёные уже излечивают тяжёлые формы рака, даже той стадии которой страдала Фриске, а тот больной куды то ломанулся, есть бабло по "шерегешам" разъезжать, то и проплатил бы лечение. Или же это трындёж про новосибирских учёных?
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руся
0 0
рак лечится любой. на любой стадии. напиши мне на маил. вылечу.
да ты хоть не смеши...любой...
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Читатель
0 0
КоляYeti:
Дык нонче, опосля Нового года СМИ все ухи прожужали, что новосибирские учёные уже излечивают тяжёлые формы рака, даже той стадии которой страдала Фриске, а тот больной куды то ломанулся, есть бабло по "шерегешам" разъезжать, то и проплатил бы лечение. Или же это трындёж про новосибирских учёных?
К сожалению, "это трындёж".
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