Родственники пропавшего в Шерегеше Романа Самборского рассказали о причинах его исчезновения.
Семья мужчины подтвердила, что он жив. По данным ГУ МВД по Кемеровской области, он находится в Волгоградской области. В местной полиции он написал заявление о том, чтобы его не разыскивали.
По словам старшего брата, Роман Самборский оставил записку. Родные обнаружили её 19 февраля. Мужчина сообщил, что страдает онкологическим заболеванием в неоперабельной форме.
Мне не хотелось, чтобы я у всех на глазах превращался в овощ, чтобы со мной возились и таким запомнили, — цитирует слова из записки брат пропавшего.
Он добавил, что Роман Самборский просил его не держать. Родные мужчины принимают решение.
Напомним, Роман Самборский пропал в Шерегеше 13 февраля. Его друзья забеспокоились, когда мужчина не вернулся в гостиницу после катания на сноуборде. В Кузбассе развернулись масштабные поиски.
Позднее супруга мужчины сообщила, что его заметили в Новосибирской области.
Накануне без вести пропавший мужчина был найден в городе Волгограде. Он пояснил, что принял решение уйти из дома и не желает сообщать семье о своем местонахождении в связи с личными обстоятельствами. В настоящее время розыскное дело Романа Самборского закрыто, поиски прекращены, — сообщила 21 февраля пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.