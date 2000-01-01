18 февраля были подведены итоги научно-творческого конкурса посвященного «Дню науки». Организаторами данного мероприятия являются компания CENTRA и Discovery Channel.
В научно-творческом конкурсе принимало участие большое количество человек, самые лучшие работы были представлены на празднике. Модели участников поразили жюри своей неординарностью, сложными техническими характеристиками, размерами и уникальностью исполнения.
Жюри не легко далось решение, по итогу голосования были определены первое, второе и третье место. Счастливы победители получили отличные призы:
1 место: Galaxy S6 edge + очки виртуальной реальности;
2 место: Экшн камера;
3 место: Bluetooth наушники.
Также компания CENTRA и Discovery Channel решили наградить всех участников, которые не смогли занять призовые места дополнительными подарками.
Призёр научно-творческого конкурса Федотова Екатерина сделала «Марсоход КН» и поделилась впечатлениями:
" Я работаю в научно-познавательном центре «Кузница наук», нам с коллегами пришла мысль поучаствовать в таком интересном конкурсе. Жаль, узнали о нем буквально накануне проведения, на воплощение многих глобальных идей не хватило времени. Собирали оперативно, весело и из всего, что подвернулось под руку =).
Мероприятие отличное: химические опыты, опыты с жидким азотом и катушка Тесла — хорошее решение для такого праздника, ведь наука — это весело! А отличные призы стали замечательным финалом! Мне повезло, жюри выбрало мою работу и мне досталась крутая экшн-камера.
Надеюсь, компания CENTRA продолжит традицию освещения Дня науки и в следующем году, а мы с удовольствием еще поучаствуем!".