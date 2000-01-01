18 февраля были подведены итоги научно-творческого конкурса посвященного «Дню науки». Организаторами данного мероприятия являются компания CENTRA и Discovery Channel.

В научно-творческом конкурсе принимало участие большое количество человек, самые лучшие работы были представлены на празднике. Модели участников поразили жюри своей неординарностью, сложными техническими характеристиками, размерами и уникальностью исполнения.

Жюри не легко далось решение, по итогу голосования были определены первое, второе и третье место. Счастливы победители получили отличные призы:

1 место: Galaxy S6 edge + очки виртуальной реальности;

2 место: Экшн камера;

3 место: Bluetooth наушники.

Также компания CENTRA и Discovery Channel решили наградить всех участников, которые не смогли занять призовые места дополнительными подарками.