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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Итоги научного шоу в Новокузнецке

Сегодня 09:35
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Centra

18 февраля были подведены итоги научно-творческого конкурса посвященного «Дню науки». Организаторами данного мероприятия являются компания CENTRA и Discovery Channel.

В научно-творческом конкурсе принимало участие большое количество человек, самые лучшие работы были представлены на празднике. Модели участников поразили жюри своей неординарностью, сложными техническими характеристиками, размерами и уникальностью исполнения.

Жюри не легко далось решение, по итогу голосования были определены первое, второе и третье место. Счастливы победители получили отличные призы:

1 место: Galaxy S6 edge + очки виртуальной реальности;

2 место: Экшн камера;

3 место: Bluetooth наушники.

Также компания CENTRA и Discovery Channel решили наградить всех участников, которые не смогли занять призовые места дополнительными подарками.

Призёр научно-творческого конкурса Федотова Екатерина сделала «Марсоход КН» и поделилась впечатлениями:
" Я работаю в научно-познавательном центре «Кузница наук», нам с коллегами пришла мысль поучаствовать в таком интересном конкурсе. Жаль, узнали о нем буквально накануне проведения, на воплощение многих глобальных идей не хватило времени. Собирали оперативно, весело и из всего, что подвернулось под руку =).
Мероприятие отличное: химические опыты, опыты с жидким азотом и катушка Тесла — хорошее решение для такого праздника, ведь наука — это весело! А отличные призы стали замечательным финалом! Мне повезло, жюри выбрало мою работу и мне досталась крутая экшн-камера.
Надеюсь, компания CENTRA продолжит традицию освещения Дня науки и в следующем году, а мы с удовольствием еще поучаствуем!".

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