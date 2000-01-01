В Новокузнецке кровля жилого дома обрушилась из-за накопившейся критической массы снега.

Инцидент произошёл в понедельник, 20 февраля, в доме № 1 на проезде Курбатова в Центральном районе.

По результатам проведенного обследования, специалистами были установлены причины произошедшего — износ стропил и накопление критической массы снега, — цитирует SU слова мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.

В настоящее время проводятся ремонтные работы. По словам главы города, конструктив кровли будет полностью восстановлен до 23 февраля.

Сергей Кузнецов отметил, что ситуация находится на его личном контроле. Он потребовал от руководителей управляющих компаний быстро и качественно проводить работы по очистке кровель от снега и наледи. За несвоевременную уборку снега управляющие компании будут привлечены к ответственности, пообещал мэр города.