Новокузнечане нередко жалуются на опоздания «скорой помощи» к больному. Некоторые ждут вызовов по нескольку часов.

20 февраля главврач станции скорой медицинской помощи в Новокузнецке Рамиль Гайнулин рассказал, что происходит с «неотложкой». По его словам, в «скорой» острая нехватка медиков. Всех больных успевали бы объехать, будь у станции хотя бы 42 бригады. А на сегодня в сутки их 28−32, максимум — 35−36.

Не хватает бригад в каждой районной подстанции. Например, несколько лет назад в Орджоникидзевском районе регулярно дежурили пять бригад, а сейчас, в лучшем случае, их три. В Заводском их три-четыре, а в Новоильинском, где ситуация более или менее благополучная — четыре-пять.

«Как минимум 80 специалистов мы готовы принять хоть сегодня, хоть завтра. Будь то врачи, фельдшера или медсёстры. Если бы в течение ближайшего времени 80 специалистов устроилось к нам на работу, это позволило бы дополнительно порядка восьми-девяти бригад организовать», — рассказал Рамиль Гайнулин.

Основная претензия отца годовалой новокузнечанки, к которой опоздала «скорая» - почему врачи не озвучивают хотя бы приблизительное время ожидания. Однако, по слова Рамиля Гайнулина, это крайне сложно. Нельзя спрогнозировать, сколько экстренных вызовов поступит в течение последующего часа или 30 минут.

Напомним, отец годовалой новокузнечанки не дождался медиков и отвёз её в больницу сам.

«В крупных клинических учреждениях детского профиля в круглосуточном режиме работает отделение экстренной мед помощи. Это в 7-й больнице и 4-й, в отделении 3-й больницы. Не делая звонка на 03, любой может обратиться в эти отделения, и им окажут помощь на приличном уровне. В случае необходимости помощь будет оказана», — сообщил главврач.

Ранее ВашГород.ру сообщал о жалобе новокузнечанина Андрея С. на опоздание «скорой» к его годовалой дочке. По этому факту Следком и прокуратура проводят проверку. А накануне главврач станции скорой помощи рассказал, почему к ребёнку так долго ехали на вызов.