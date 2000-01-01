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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Что происходит со скорой помощью в Новокузнецке

Сегодня 09:51
568
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
borovichionline.ru

Новокузнечане нередко жалуются на опоздания «скорой помощи» к больному. Некоторые ждут вызовов по нескольку часов.

20 февраля главврач станции скорой медицинской помощи в Новокузнецке Рамиль Гайнулин рассказал, что происходит с «неотложкой». По его словам, в «скорой» острая нехватка медиков. Всех больных успевали бы объехать, будь у станции хотя бы 42 бригады. А на сегодня в сутки их 28−32, максимум — 35−36.

Не хватает бригад в каждой районной подстанции. Например, несколько лет назад в Орджоникидзевском районе регулярно дежурили пять бригад, а сейчас, в лучшем случае, их три. В Заводском их три-четыре, а в Новоильинском, где ситуация более или менее благополучная — четыре-пять.

«Как минимум 80 специалистов мы готовы принять хоть сегодня, хоть завтра. Будь то врачи, фельдшера или медсёстры. Если бы в течение ближайшего времени 80 специалистов устроилось к нам на работу, это позволило бы дополнительно порядка восьми-девяти бригад организовать», — рассказал Рамиль Гайнулин.

Основная претензия отца годовалой новокузнечанки, к которой опоздала «скорая» - почему врачи не озвучивают хотя бы приблизительное время ожидания. Однако, по слова Рамиля Гайнулина, это крайне сложно. Нельзя спрогнозировать, сколько экстренных вызовов поступит в течение последующего часа или 30 минут.

Напомним, отец годовалой новокузнечанки не дождался медиков и отвёз её в больницу сам.

«В крупных клинических учреждениях детского профиля в круглосуточном режиме работает отделение экстренной мед помощи. Это в 7-й больнице и 4-й, в отделении 3-й больницы. Не делая звонка на 03, любой может обратиться в эти отделения, и им окажут помощь на приличном уровне. В случае необходимости помощь будет оказана», — сообщил главврач.

Ранее ВашГород.ру сообщал о жалобе новокузнечанина Андрея С. на опоздание «скорой» к его годовалой дочке. По этому факту Следком и прокуратура проводят проверку. А накануне главврач станции скорой помощи рассказал, почему к ребёнку так долго ехали на вызов.

Комментарии 9
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Mugler
9 4
Ребенка рвало, главврач... Ты сска
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я
2 1
врачи уходят в коммерческие клиники.
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Дон Хенаро 37668
12 0
Читаешь это и приходит осознание того что, к тебе никто не придет на помощь в случае чего...налоги собирают исправно зато.Выгребают деньги из области, не давая ничего в замен.
Поднимите людям зарплату до конкурентной и эти 80 специалистов к вам придут. Платите им по 25000 и люди придут и будут работать. И не надо говорить что у области нет таких денег.
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Е.А.
8 0
Типа отмазался,типа проканала.
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Екарный Бабай
4 0
Несколько лет назад ставку фельдшера заменили с ставкой медсестры,соответственно зарплата стала меньше,при чём это только в нашей области. Народ и побежал,приходить некто не собирается. Принять то они готовы,только некто не собирается идти на 7_8 т зарплаты. Поэтому все будет хуже и хуже.
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Мысли вслух
3 0
Это ж надо так запустить службу неотложной помощи?!!!
Не хватает, аж 80 единиц!!!
Этого пенсионера давным-давно пора отправлять на отдых!
Или что? Ждут, что к нему вернётся вторая и он, быстро-быстро порешает все проблемы?
Да не будет этого! Нужен другой человек, давно нужен. А как он будет решать кадровую проблему пусть представит план. Уж Гайнулин то, на этот счёт, вообще молчит. Он явно ничего менять не собирается. Этим вопросом давно пора заняться администрации, депутатам. Проблема давно, не первый год назревала. Что ж, его жена, когда депутатами годами командовала, этот вопрос не поднимала?
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ЛИ
4 0
он поди сам зарплату пусть по 8 тыс. за 80 единиц получает вот и никого не принимает
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Екарный Бабай
2 0
В этом году не было не годовой не квартальной премии на скорой помощи,я не для того сейчас написал чтоб вы начали выть что не заслужили,а для того чтоб было понятно премия формируется от свободных ставок,а их немеренно. Значит кто-то эту премию получил.
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Тот кто работает на ильинке
0 0
И с чего у нас более менее,поставили заведующего Ш.,который кроме как зад руководству ......,ничего толком делать не умеет.
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