В популярном мессенджере появилась новая функция
Сегодня 10:01
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Месенджер WhatsApp внедрил функцию самоудаляющихся сообщений.
Как сообщает Life.ru, новая функция позволяет делиться фотографиями и видео, которые можно украсить рисунками, текстом и смайликами. Запись появляется в новой вкладке Status, где друзья пользователя смогут просматривать её в течение следующих 24 часов.
По словам главы WhatsApp Яна Кума, основная задача нововведения — дать пользователям возможность быстро рассказать о том, что происходит в их жизни друзьям.
Отметим, WhatsApp вслед за Instagram Stories, Snapchat и Facebook запустил самоуничтожающиеся статусы.