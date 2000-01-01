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В популярном мессенджере появилась новая функция

Сегодня 10:01
638
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
newsler.ru

Месенджер WhatsApp внедрил функцию самоудаляющихся сообщений.

Как сообщает Life.ru, новая функция позволяет делиться фотографиями и видео, которые можно украсить рисунками, текстом и смайликами. Запись появляется в новой вкладке Status, где друзья пользователя смогут просматривать её в течение следующих 24 часов.

По словам главы WhatsApp Яна Кума, основная задача нововведения — дать пользователям возможность быстро рассказать о том, что происходит в их жизни друзьям.

Отметим, WhatsApp вслед за Instagram Stories, Snapchat и Facebook запустил самоуничтожающиеся статусы.

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