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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Москвич купил завод в Новокузнецке за бесценок

Сегодня 10:40
574
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
irs0.4sqi.net

Индивидуальный предприниматель из Москвы выкупил 99,9 процента уставного капитала одного из новокузнецких заводов за 370 тысяч рублей.

Речь идёт о «Кузнецком цементном заводе». Его новый владелец Евгений Кутепов является индивидуальным предпринимателем со специализацией на торговле автомобилями и запчастями, а также обслуживании автомобилей. Об этом сообщает SU.

Отмечается, что доля в 99,9 процента в «Кузнецком цементном заводе» была выставлена на продажу в июле прошлого года. Тогда была заявлена стартовая цена 67,2 миллиона рублей. Причиной стало банкротство предприятия. Напомним, оно было признано несостоятельным в апреле 2015 года.

Попытки продать завод не удались на двух аукционах. В ноябре 2016 года его выставили на продажу путём публичного предложения с начальной ценой 60,48 миллиона рублей.

Комментарии 3
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лесной олень
1 0
Сначала Кузя его обанкротил, а потом сбагрили
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Прохожий
3 2
Незванный москаль хуже татарина.
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Дон Хенаро 37668
2 0
Вот те раз,не понял....за сколько его продали? 370 тысяч рублей?? Вы серьезно? и оставшееся оборудование и корпуса и земля? Реально?По цене б/y автомобиля?
А москвич "особенный" или обычный?
Интересно, а мне бы продали?....
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