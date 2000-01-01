Индивидуальный предприниматель из Москвы выкупил 99,9 процента уставного капитала одного из новокузнецких заводов за 370 тысяч рублей.

Речь идёт о «Кузнецком цементном заводе». Его новый владелец Евгений Кутепов является индивидуальным предпринимателем со специализацией на торговле автомобилями и запчастями, а также обслуживании автомобилей. Об этом сообщает SU.

Отмечается, что доля в 99,9 процента в «Кузнецком цементном заводе» была выставлена на продажу в июле прошлого года. Тогда была заявлена стартовая цена 67,2 миллиона рублей. Причиной стало банкротство предприятия. Напомним, оно было признано несостоятельным в апреле 2015 года.

Попытки продать завод не удались на двух аукционах. В ноябре 2016 года его выставили на продажу путём публичного предложения с начальной ценой 60,48 миллиона рублей.