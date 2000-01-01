Кузбасские мужчины любят получать на 23 февраля парфюм, носки, гаджеты и электроинструменты.

Сайт по поиску работы Зарплата.ру опросил жителей Кузбасса и выяснил, какие подарки запомнились мужчинам. Чаще всего представители сильного пола вспоминали парфюм, и, как ни странно, носки. Также мужчины всегда рады смартфонам, планшетам или электроинструментам. Нередко среди ответов упоминались внимание, любовь и забота близких.

Кроме этого, опрос показал, что в компаниях у 45% опрошенных на 23 февраля обычно дарят подарок каждому мужчине, еще 27% представителей сильного пола совсем не получают подарков, а 18% довольствуются одним общим презентом на весь коллектив.

В исследовании приняли участие 1184 жителей Кемеровской области.

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