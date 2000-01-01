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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Качество жизни в сибирских регионах за год заметно ухудшилось

Сегодня 10:50
299
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novosib-room.ru

Сибирским регионам — Новосибирской и Кемеровской областям не удалось оказаться в лидирующей десятке рейтинга.

Эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» на этот раз исследовали российские регионы по качеству жизни. Их они оценивали по 72 показателям, которые для удобства объединили в 11 групп. В частности, специалисты рассматривали климатические условия проживания, объём доходов населения, демографические показатели, здоровье жителей региона, экологию, условия труда и другие.

Так, Новосибирская область показала лучший результат среди регионов Сибири — 28-е место. По сравнению с рейтингом прошлого года, она опустилась на шесть строчек. Кемеровская область заняла 56-е место, пропустив вперёд Красноярский край (43-я позиция), Томскую (47) и Омскую области (52). Относительно прошлого года она также упала в списке — с 51-го на 56-е место.

Хуже дела обстоят в Иркутской области (69), Республике Алтай (82) и Республике Тыва (85), которая, кстати, заняла последнее место списка.

В лидерах рейтинга — Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В топ-10 также вошли Республика Татарстан, Краснодарский край, Белогородская и Воронежская области, Ханты-Мансийский округ, Липецкая и Тюменская области.

Как уже писал ВашГород.ру, ранее Новосибирскую область аналитики «РИА Рейтинг» отнесли к самым дорогим городам России.

Комментарии 4
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4 1
Не верю своим глазам..Как,так-Кемеровская область заняла 56-е место...НЕ МОЖЕТ БЫТЬ..!!!)))
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Анонимный пользователь
2 0
Ничего удивительного!
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Дон Хенаро 37668
5 3
Ну кто еще хочет продолжать жрать путинскую стабильность? Кто еще хочет 6 лет смотреть как добивают страну,высасывая последние соки? Или может настало время перемен?
Wind Of Change как пели великие Scorpions в 90х ?
Может встанем с колен и дружно скажем "нет, мы не рабы" ? Мы не рабы,чтобы работать за нищенскую зарплату, жить на нищенскую пенсию,когда такие как Шувалов или Якунин строят дворцы для собак и шубохранилища? Или катают собак на 40 миллионов бюджетных денег в год!
Пора выбирать и менять!
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777
0 0
Дон Хенаро:
Ну кто еще хочет продолжать жрать путинскую стабильность? Кто еще хочет 6 лет смотреть как добивают страну,высасывая последние соки? Или может настало время перемен?
Wind Of Change как пели великие Scorpions в 90х ?
Может встанем с колен и дружно скажем "нет, мы не рабы" ? Мы не рабы,чтобы работать за нищенскую зарплату, жить на нищенскую пенсию,когда такие как Шувалов или Якунин строят дворцы для собак и шубохранилища? Или катают собак на 40 миллионов бюджетных денег в год!
Пора выбирать и менять!
"Ну..Кто,ещё хочет комиссарского тела..?"-х/ф "Оптимистическая трагедия")
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