В Шерегеше мужчину засыпало снегом.

ЧП произошло в понедельник, 20 февраля. Об этом «Газете Кемерова» рассказала инструктор Лилия Дунаева.

По её словам, Шерегеш безопасен от лавин. Но из-за большого количества осадков в этом году ветром надуло снежную стену с горы Курган. Лавина начала спускаться, примерно через 300 метров она остановилась на пологом участке.

Туристы в сопровождении гида и инструктора отправились к месту ЧП. Мужчину, оказавшегося под снегом, оперативно откопали. Никто не пострадал.

Горнолыжникам и сноубордистам советуют не кататься в одиночку во избежание трагических последствий.