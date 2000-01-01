Новокузнечанка поделилась снимком нового подъездного козырька, который установили на проспекте Пионерский.

«Хотела рассказать о новом способе устанавливать козырьки, который изобрела управляющая компания, обслуживающая мой дом „Притомское“! Обратите внимание на силу инженерной мысли, которая изобрела эту „горе -конструкцию“! Фото прилагаю. Интересно, сколько такой козырек продержится: месяц, два?», — сообщила журналистам ВашГород.ру новокузнечанка.

Скорее всего, работы по возведению данной конструкции еще не закончены. И странную подпорку в скором времени уберут после окончания монтажа.