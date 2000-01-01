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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

«Сила инженерной мысли» — подъездный козырек повеселил новокузнечан

Сегодня 11:57
1086
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатель ВашГород.ру

Новокузнечанка поделилась снимком нового подъездного козырька, который установили на проспекте Пионерский.

«Хотела рассказать о новом способе устанавливать козырьки, который изобрела управляющая компания, обслуживающая мой дом „Притомское“! Обратите внимание на силу инженерной мысли, которая изобрела эту „горе -конструкцию“! Фото прилагаю. Интересно, сколько такой козырек продержится: месяц, два?», — сообщила журналистам ВашГород.ру новокузнечанка.

Скорее всего, работы по возведению данной конструкции еще не закончены. И странную подпорку в скором времени уберут после окончания монтажа.

Комментарии 5
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Анонимный пользователь
5 0
Если зимой на такой козырёк снег упадет, то он не поможет((
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\\
5 0
"Сила инженерной мысли"-НЕЕЕ..это- ВЗЛЁТ АРХИТЕКТУРНОГО ИСКУССТВА..))
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Лана
2 0
Золотые руки и самое главное какой талант, не каждый додумается до этого .
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Митрич
1 0
Если зимой на такой козырёк снег упадет, то он не поможет((
Согласен! Типичная провокация, рассчитанная на таких же "провокаторов". как Хренара. И неудивительно что именно он на нее так среагировал..... :-)))
Хренаре: убогим по вторникам не подают! :-))) Сходи к Навальному попроси, у того есть опыт рейдерства. Возможно, что он тебе по еще более сходной цене что-нить продаст... :-)))
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Читатель
0 0
О да, Притомское, уже прославило себя на Курбатова, 1. Вы видно следующие будете...
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