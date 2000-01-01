«Первый канал» анонсировал возвращение шоу «Прожекторперисхилтон» 4 марта. Программа будет показана впервые после почти пятилетнего перерыва.

Вести «Прожекторперисхилтон» по-прежнему будут Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Александр Цекало. Также напомним, что главной темой передачи было обсуждение в юмористической форме самых актуальных новостей недели.

Как сообщает «Российская газета», на канале ничего не комментируют. И ответа на вопрос, будет ли 4 марта в эфире разовое шоу или программа вернется в эфир на постоянной основе — неизвестно.

Шоу «Прожекторперисхилтон» выходило на Первом канале с 2008 по 2012 год. Программа удостаивалась множеством наград. 27 сентября 2012 года программа была официально закрыта в связи с тем, что ведущие программы Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян подписали контракты с телеканалом ТНТ, по условиям которых они не могли работать на Первом канале.