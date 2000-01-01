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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Популярное телешоу возродят на Первом канале

Сегодня 12:33
2030
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1tv.ru

«Первый канал» анонсировал возвращение шоу «Прожекторперисхилтон» 4 марта. Программа будет показана впервые после почти пятилетнего перерыва.

Вести «Прожекторперисхилтон» по-прежнему будут Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Александр Цекало. Также напомним, что главной темой передачи было обсуждение в юмористической форме самых актуальных новостей недели.

Как сообщает «Российская газета», на канале ничего не комментируют. И ответа на вопрос, будет ли 4 марта в эфире разовое шоу или программа вернется в эфир на постоянной основе — неизвестно.

Шоу «Прожекторперисхилтон» выходило на Первом канале с 2008 по 2012 год. Программа удостаивалась множеством наград. 27 сентября 2012 года программа была официально закрыта в связи с тем, что ведущие программы Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян подписали контракты с телеканалом ТНТ, по условиям которых они не могли работать на Первом канале.

Комментарии 16
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Татьяна
24 4
Зачем эта дребедень нужна вообще??? У нас и так вся жизнь сплошной юмор от правительства. Лучше бы вернули детские передачи - АБВГДейка или ДЖУНГЛИ, ЗОВУТ!!!
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Анонимный пользователь
3 0
А ток-шоу про врачей 29 ГКБ не надо?
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Митрич
1 7
А ток-шоу про врачей 29 ГКБ не надо?
Согласен! Типичная провокация, рассчитанная на таких же "провокаторов". как Хренара. И неудивительно что именно он на нее так среагировал..... :-)))
Хренаре: убогим по вторникам не подают! :-))) Сходи к Навальному попроси, у того есть опыт рейдерства. Возможно, что он тебе по еще более сходной цене что-нить продаст... :-)))
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Только за, Татьяна,
11 0
Зачем эта дребедень нужна вообще??? У нас и так вся жизнь сплошной юмор от правительства. Лучше бы вернули детские передачи - АБВГДейка или ДЖУНГЛИ, ЗОВУТ!!!
пусть еще вернут передачи Будильник, Сельский Час и журнал Крокодил.
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Татьяна
2 0
А ток-шоу про врачей 29 ГКБ не надо?
Вот если честно, то давно пора бы про таких показывать и вам бы пошло это на пользу! Думаете почему наши СМИ не берут эту тему на всеобщее? Потому что, запрещено свыше! От проделок наших врачевателей и даже в чине профессоров, у вас всех мурашки пойдут. Но всем нравится выпендриваться защищая своих коллег, ну так и помирайте на здоровье! Я не заявляю о ста процентах таких врачей. Язвить в таком деле совсем не уместно. Все мы люди и все под одним БОГОМ! Если есть связи или деньги, то чего нибудь можно добиться. А если нет, то вот ваша правда!
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Имя есть
1 2
Вот если честно, то давно пора бы про таких показывать и вам бы пошло это на пользу! Думаете почему наши СМИ не берут эту тему на всеобщее? Потому что, запрещено свыше! От проделок наших врачевателей и даже в чине профессоров, у вас всех мурашки пойдут. Но всем нравится выпендриваться защищая своих коллег, ну так и помирайте на здоровье! Я не заявляю о ста процентах таких врачей. Язвить в таком деле совсем не уместно. Все мы люди и все под одним БОГОМ! Если есть связи или деньги, то чего нибудь можно добиться. А если нет, то вот ваша правда!
И тут Татьяну понесло....
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Татьяна
0 0
И тут Татьяну понесло....
Ой, да дай-то БОГ, чтобы таким как вы, понестись по-моему следу!
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Имя есть
1 1
Ой, да дай-то БОГ, чтобы таким как вы, понестись по-моему следу!
Ваш "след" уникален! Повторить не получится
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MP-40
6 3
Опять эта банда" 47 хромосом" в полном составе! Как надоели эти рожи, развлекающие сами себя.
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Василий
5 0
Опять эта банда" 47 хромосом" в полном составе! Как надоели эти рожи, развлекающие сами себя.
Согласен на 100%. Эти урганты смешат только сами себя. В руководстве 1-го канала только и забот о этих тупых шоу,что творится в экономике России для них ТАБУ.
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Евгений
0 0
пусть еще вернут передачи Будильник, Сельский Час и журнал Крокодил.
Еще "горчичник", передача на Кемеровском тв была.
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Венz
0 0
пусть еще вернут передачи Будильник, Сельский Час и журнал Крокодил.
Хороших наших, российских телепередач и мультфильмов явно не хватает. Везде засилье анимэ, или им подобных.
А Ургант и компания продавили снятую в свое время передачу, не на столько и популярную передачу, явно, что бы больше самим иметь эфирного времени, ну и, соответственно оплаты. Жадничают.
Надоели уже их лица и одинаковые плоские шутки.
В стране ведь много театральных учебных заведений, есть самородки, что иногда мелькают на ТВ, мелькают и пропадают.
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Митрич
0 0
Ой, да дай-то БОГ, чтобы таким как вы, понестись по-моему следу!
Нескромный вопрос: а в чем кайф? :-)))
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*
0 0
Опять эта банда" 47 хромосом" в полном составе! Как надоели эти рожи, развлекающие сами себя.
Вы как те ежики, которые ели кактус? Вас кто-то силой заставляет смотреть то, что надоело? Смотрите другие передачи, кто мешает?
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Читатель
3 0
Вы как те ежики, которые ели кактус? Вас кто-то силой заставляет смотреть то, что надоело? Смотрите другие передачи, кто мешает?
смотрели бы и с удовольствием, вот только их не осталось, фильмы в большинстве своем секс, насилие, плоский юмор, передачи сплошные ток =шоу, где звезды пытаются себя подороже продать или полный выпендреж, а еще сборище дебилов на доме-2, по которым психиатры уже плачут. Даже "Что,где, когда" стала клубом для одних и тех же лиц и их подрастающих отпрысков, раньше в программе здоровье Белянчикова рассказывала, о профилактике заболеваний, о новинках и разработках в медицине, консультации и советы известных врачей... а что сейчас? собирают такую фигню, что уже начинаешь сильно сомневаться в нашей медицине. Политические ток=шоу не лучше, те кто должен принимать какие-либо решения сидит языком трепет и не более того, особенно умиляют "ополченцы с Донбасса", если вы такие правильные и за Донбасс, так что же вы в студии штаны протираете, а не воюете в одном строю с остальными за ДНР?
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Серж
0 2
смотрели бы и с удовольствием, вот только их не осталось, фильмы в большинстве своем секс, насилие, плоский юмор, передачи сплошные ток =шоу, где звезды пытаются себя подороже продать или полный выпендреж, а еще сборище дебилов на доме-2, по которым психиатры уже плачут. Даже "Что,где, когда" стала клубом для одних и тех же лиц и их подрастающих отпрысков, раньше в программе здоровье Белянчикова рассказывала, о профилактике заболеваний, о новинках и разработках в медицине, консультации и советы известных врачей... а что сейчас? собирают такую фигню, что уже начинаешь сильно сомневаться в нашей медицине. Политические ток=шоу не лучше, те кто должен принимать какие-либо решения сидит языком трепет и не более того, особенно умиляют "ополченцы с Донбасса", если вы такие правильные и за Донбасс, так что же вы в студии штаны протираете, а не воюете в одном строю с остальными за ДНР?
сейчас каждому человеку доступны десятки каналов. смотрите что хотите. есть телеканал "спас", есть дискавери. даже есть канал со старыми добрыми фильмами. проблема не в первом канале, а в том, что некоторые любят страдать фигнёй, а обвиняют в этом других. ума нет - считай калека
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