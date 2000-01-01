Дважды уволенный с поста руководителя «Кемеровской станции скорой помощи» Евгений Аверьянов остался у «руля» в этом же медучреждении.

Теперь Евгений Аверьянов стал заместителем нового главврача «по контролю качества», сообщает SU.

Напомним, в январе 2017 главврач «скорой помощи» в Кемерове по требованию губернатора Амана Тулеева был уволен после опоздания медиков к роженице. Врачи приехали к беременной женщине спустя 2 часа после экстренного вызова. В итоге кемеровчанка родила ребёнка в домашних условиях. Ранее ВашГород.ру сообщал о результатах прокурорской проверки по этому инциденту.

По словам журналистов, Евгений Аверьянов находясь в новой должности, уже посетил круглый стол в ОНФ, по поводу медицинских услуг, в том числе качества работы «скорой помощи».

Отметим, Евгений Аверьянов не первый раз оказывается в центре скандала. В апреле 2013 года его уже отстраняли от должности главного врача «станции скорой помощи» в Кемерове. Тогда причиной стала низкая эффективность распределения заработной платы сотрудников.