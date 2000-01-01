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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

В Кузбассе уволенный главврач «скорой помощи» получил руководящую должность

Сегодня 12:53
1823
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
omsk.bezformata.ru

Дважды уволенный с поста руководителя «Кемеровской станции скорой помощи» Евгений Аверьянов остался у «руля» в этом же медучреждении.

Теперь Евгений Аверьянов стал заместителем нового главврача «по контролю качества», сообщает SU.

Напомним, в январе 2017 главврач «скорой помощи» в Кемерове по требованию губернатора Амана Тулеева был уволен после опоздания медиков к роженице. Врачи приехали к беременной женщине спустя 2 часа после экстренного вызова. В итоге кемеровчанка родила ребёнка в домашних условиях. Ранее ВашГород.ру сообщал о результатах прокурорской проверки по этому инциденту.

По словам журналистов, Евгений Аверьянов находясь в новой должности, уже посетил круглый стол в ОНФ, по поводу медицинских услуг, в том числе качества работы «скорой помощи».

Отметим, Евгений Аверьянов не первый раз оказывается в центре скандала. В апреле 2013 года его уже отстраняли от должности главного врача «станции скорой помощи» в Кемерове. Тогда причиной стала низкая эффективность распределения заработной платы сотрудников.

Комментарии 11
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1
26 2
там они по понятиям живут . не здают своих,,,
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Митрич
5 13
там они по понятиям живут . не здают своих,,,
Во дебил! А причем здесь "путинская стабильность"?
Другим же регионам почему-то "путинская стабильность" не мешает жить более-менее сносно.
Речь идет о региональных лидерах. Или тебе неважно по какому поводу, но лишь бы с...рануть? Хотя, от тебя ожидать чего-то иного было бы просто глупо...
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новокузнечанка
7 6
а зачем его надо было увольнять, он то при чём...........................
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Заметь, Митрич,
8 1
Во дебил! А причем здесь "путинская стабильность"?
Другим же регионам почему-то "путинская стабильность" не мешает жить более-менее сносно.
Речь идет о региональных лидерах. Или тебе неважно по какому поводу, но лишь бы с...рануть? Хотя, от тебя ожидать чего-то иного было бы просто глупо...
человек вел речь о "понятиях". Ты же, зачем-то, приплел сюда "путинскую стабильность".

Желаю, чтобы к тебе неотложка примчалась в течении пары минут.
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111
8 5
Во дебил! А причем здесь "путинская стабильность"?
Другим же регионам почему-то "путинская стабильность" не мешает жить более-менее сносно.
Речь идет о региональных лидерах. Или тебе неважно по какому поводу, но лишь бы с...рануть? Хотя, от тебя ожидать чего-то иного было бы просто глупо...
митрич ты своими комментами одинаковыми все заср@л уже, кусок г@вна ты а не митрч.....
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234
2 1
а зачем его надо было увольнять, он то при чём...........................
эта практика должна быть везде, раз так.
увольняют в случае косяка главного?
ну так в стране кризис........................
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Екарный Бабай
25 0
Во всех мед учреждениях вводят всё больше и больше руководящих должностей,что это такое зам главного врача по контролю качества??? В Новокузнецке тоже самое,количество мед работников уменьшается ,а количество народа работающего на 2 этаже(администрация) увеличивается. Есть даже зам главного врача по закупкам. Тут зам главного по кадрам врал что администрация скорой помощи не виновата в нехватке кадров,а кто виноват? Верните нормальные ставки и народ пойдет.
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Татьяна
9 2
Вот-вот, так всё в области и решается. С одного места сняли на другое поставили. И разве что-то может измениться? Специалисты из Кемерово, продвигаются по службе в Москву. Мы жалуемся в Москву, наши жалобы опускают на область т.к. везде крепкие нити. И как думаете можно решать проблемы?
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топливник 489
4 0
С одного бесполезного места снимают , другое более бесполезное сажают
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Мм
1 2
Во дебил! А причем здесь "путинская стабильность"?
Другим же регионам почему-то "путинская стабильность" не мешает жить более-менее сносно.
Речь идет о региональных лидерах. Или тебе неважно по какому поводу, но лишь бы с...рануть? Хотя, от тебя ожидать чего-то иного было бы просто глупо...
А ты то че подлизнул? Никто про стабильность и не говорил, а ты вот и завизжал первый. И при чем здесь Путин и местная чиновная мафия?
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михаил
0 0
Значит в Кузбассе есть сила более могучая и всёпобеждающая. чем Аман Тулеев.
Вот и говори после этого, что над Кузбассом солнце всходит благодаря ему!
Дудки!
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