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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Кузбасский Следком попросил помочь в поисках маленькой девочки

Сегодня 13:14
3059
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kuzbass.sledcom.ru

Пропавшего ребёнка 2008 года рождения ищут уже восемь месяцев.

Информация о розыске Светланы Дудиной из Краснодарского края появилась на сайте СУ СК по Кемеровской области во вторник, 21 февраля. Сообщается, что ребёнок ушёл из дома 20 июня 2016 года. До настоящего времени местонахождение Светланы неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей девочке, просим сообщить по телефонам: 8−800−700−54−52 (бесплатно по России) или 102, — говорится на сайте ведомства.

ГУВД Краснодарского края обещает вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о местонахождении ребёнка.

Комментарии 2
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
14 0
Вот за что люблю ВГ, так это за постоянство. Пардон- стабильность. Никого на этой неделе не убили, не похитили, не залечили до смерти, но хоть что-то на эту тему должно быть, с фото крупным планом и телефонами. И выкапывается прошлогодняя история с исчезновением ребёнка из другого региона и суётся сюда. Зачем?
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