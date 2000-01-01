Пропавшего ребёнка 2008 года рождения ищут уже восемь месяцев.

Информация о розыске Светланы Дудиной из Краснодарского края появилась на сайте СУ СК по Кемеровской области во вторник, 21 февраля. Сообщается, что ребёнок ушёл из дома 20 июня 2016 года. До настоящего времени местонахождение Светланы неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей девочке, просим сообщить по телефонам: 8−800−700−54−52 (бесплатно по России) или 102, — говорится на сайте ведомства.

ГУВД Краснодарского края обещает вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о местонахождении ребёнка.