Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Новокузнечанин получил неожиданную посылку вместо заказанного телефона

Сегодня 13:47
1881
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gorod-lugansk.com

Заказ товара по интернету обернулся для жителя Новокузнецка разочарованием и потерей денег.

Вместо телефона стоимостью 9 тысяч рублей покупателю прислали коробку с нарезанным картоном внутри, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Объявление о продаже телефонов новокузнечанин увидел в интернете. Сделал заказ, оставил номер для связи. Через некоторое время ему позвонил мужчина, который представился менеджером интернет-магазина. Он уточнил детали и сообщил об отправке заказа.

Посылка прибыла спустя неделю. Новокузнечанин оплатил её на почте и только дома открыл коробку. Внутри его ждал неприятный сюрприз.

Потерпевший сообщил о мошенничестве в полицию. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личность афериста. Сотрудники полиции рекомендуют кузбассовцам быть предусмотрительнее при заказе товаров и услуг в интернете.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
сэрш
10 7
на почте посылку открывать надо было.а то сейчас поди ходит с новым телефоном и хочет деньги вернуть.типо его обманули.а кто докажет что не сам он этот картон сунул в коробку???
ответить
аватар
1
0 2
на почте посылку открывать надо было.а то сейчас поди ходит с новым телефоном и хочет деньги вернуть.типо его обманули.а кто докажет что не сам он этот картон сунул в коробку???
ага, надо было еще двух понятых с собой брать на вскрытие посылки. бред. понятное дело, что надо было перестраховаться, но я не верю, что это такой коварный замысел. у людей просто смелости и наглости не хватает такое проворачивать. а аферисту - раз плюнуть.
вообще интересно, посылки же взвешивают на каждом почтовом пункте, а нарезанный картон и телефон одинаковых объемов по массе должны отличаться. плюс телефон имеет заявленную массу, которую можно было сравнить с массой посылки, когда она еще в пути была
ответить
аватар
Гопник
0 4
ага, надо было еще двух понятых с собой брать на вскрытие посылки. бред. понятное дело, что надо было перестраховаться, но я не верю, что это такой коварный замысел. у людей просто смелости и наглости не хватает такое проворачивать. а аферисту - раз плюнуть.
вообще интересно, посылки же взвешивают на каждом почтовом пункте, а нарезанный картон и телефон одинаковых объемов по массе должны отличаться. плюс телефон имеет заявленную массу, которую можно было сравнить с массой посылки, когда она еще в пути была
Первые сотовые телефоны весили по 1 кг. Современный не более 50 граммов. Хоть завзвешивайся,учитывая что на почте весы с "походом" грамм на 50-100
ответить
аватар
!!!
10 0
на почте посылку открывать надо было.а то сейчас поди ходит с новым телефоном и хочет деньги вернуть.типо его обманули.а кто докажет что не сам он этот картон сунул в коробку???
получал не давно посылку - интернет-магазин известный и перевозчик вроде тоже, при получении посылки подсовывают акт приемки в котором указано что претензий не имею, потом оплата и вскрытие после оплаты. Отказался от такой посылки. потом позвонили типо почему, сказал что могу акт приемки подписать после осмотра посылки. начали втирать про их внутренние правила, сказал досвидания, пусть посылают обратно. через неделю звонок - в виде исключения готовы на мои условия но это первый и последний раз. Получил посылку всё было нормально - оплатил, подписал и утопал домой. И по другому ни когда не будет!!!
ответить
аватар
Vasya
0 0
Первые сотовые телефоны весили по 1 кг. Современный не более 50 граммов. Хоть завзвешивайся,учитывая что на почте весы с "походом" грамм на 50-100
Средний вес стандартного телефона 150-200г, какие еще 50г?!?!?!
Деревенщины поражают.
ответить
аватар
Vasya
0 0
ага, надо было еще двух понятых с собой брать на вскрытие посылки. бред. понятное дело, что надо было перестраховаться, но я не верю, что это такой коварный замысел. у людей просто смелости и наглости не хватает такое проворачивать. а аферисту - раз плюнуть.
вообще интересно, посылки же взвешивают на каждом почтовом пункте, а нарезанный картон и телефон одинаковых объемов по массе должны отличаться. плюс телефон имеет заявленную массу, которую можно было сравнить с массой посылки, когда она еще в пути была
А почему этот "бедняжка" не может быть аферистом?! Возможно он и придумал аферу.
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ