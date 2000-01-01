Заказ товара по интернету обернулся для жителя Новокузнецка разочарованием и потерей денег.

Вместо телефона стоимостью 9 тысяч рублей покупателю прислали коробку с нарезанным картоном внутри, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Объявление о продаже телефонов новокузнечанин увидел в интернете. Сделал заказ, оставил номер для связи. Через некоторое время ему позвонил мужчина, который представился менеджером интернет-магазина. Он уточнил детали и сообщил об отправке заказа.

Посылка прибыла спустя неделю. Новокузнечанин оплатил её на почте и только дома открыл коробку. Внутри его ждал неприятный сюрприз.

Потерпевший сообщил о мошенничестве в полицию. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личность афериста. Сотрудники полиции рекомендуют кузбассовцам быть предусмотрительнее при заказе товаров и услуг в интернете.