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Скончался известный российский дипломат: названа причина смерти

Сегодня 13:58
2015
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ssucsid.com

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в возрасте 64 лет. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте МИД России.

Как сообщает «Интерфакс», Виталий Чуркин умер в понедельник, 20 февраля в здании Российского диппредставительства на Манхэттене в связи с проблемами с сердцем. Отмечается, что 21 февраля Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет.

Виталий Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве Он занимал пост постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН. А также являлся чрезвычайным и полномочным послом.

Комментарии 18
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Татьяна
11 36
О как! Почти в свой день рождения! Ну что же, двух жизней не бывает.
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страна понесла тяжелую утрату
3 11
13.12.2016. Заседание совбеза ООН.

По ситуации в Алеппо, после резонансных фото сирийских детей, усопший заявил - детей в Сирии посыпают пылью, чтобы выдать за жертв бомбежек.
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алекс
2 6
Диверсанты американские и украинские виноваты.....ну ничего страшного, далее Россия признает Донецкие и Луганские республики и ещё далее за один снаряд в сторону этих республик Украина получит 100 снарядов по своим территориям....
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Жора
11 4
Что то почти каждый день наши дипломаты мрут. Как то странно
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верняк, чувак, ничего страшного
9 10
Это американские диверсанты убили Виталия Чуркина.
Но ничего, снарядов у нас на всех хватит, а там, как говаривал Чуркин, - история и Господь Б-г разберется.
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читатель
3 4
Диверсанты американские и украинские виноваты.....ну ничего страшного, далее Россия признает Донецкие и Луганские республики и ещё далее за один снаряд в сторону этих республик Украина получит 100 снарядов по своим территориям....
"Надо связаться с китайской, вьетнамской, узбекской и таджикской мафиями и через них продавать эти паспорта желающим переселиться в Россию. Российский паспорт - это долго и дорого. Новороссийский - 100$ и велкам. Жадничать не надо. Пусть паспорт стоит дешево. Если у Донецка и Луганска не хватит бумаги – помочь", - написал Горюнов у себя в Facebook.
По мнению ветерана АТО, чеченской снайпера Амины Окуевой, теперь Украине следует признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. "Если Украина сейчас посчитает целесообразным проявить политическую волю и официально признать документы Ичкерии, это будет серьезным, адекватным и абсолютно справедливым ударом по позициям РФ на мировой арене", — написала Окуева на своей странице в сети.
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читатель
8 0
Что то почти каждый день наши дипломаты мрут. Как то странно
не только дипломаты но и последнее время уже и с десяток генералов скоропостижно.....
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)
4 1
Что то почти каждый день наши дипломаты мрут. Как то странно
Жоры тоже мрут каждый день. Только в этом странного никто не видит.)))
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111
0 7
Что то почти каждый день наши дипломаты мрут. Как то странно
Конечно очень странно, когда 64-х летний умирает, он ведь практически ребёнок. Простите, не удержалась от сарказма, хотя тема неподходящая.
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Федя
4 1
Все же молодец мужик был, ужом там крутился в разных ситуациях
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ветеринар
1 4
Все же молодец мужик был, ужом там крутился в разных ситуациях
УНЫЛая курящая ЛОШАДь) потеряла очередную подкову
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Митрич
6 1
Это американские диверсанты убили Виталия Чуркина.
Но ничего, снарядов у нас на всех хватит, а там, как говаривал Чуркин, - история и Господь Б-г разберется.
Царствие Небесное ему! Он эти 10 лет в ООН как на передней линии фронта был. Надо полагать, и сердце там "посадил".... Это ж "западная дЭмократия", на нее просто стальные нервы и железное сердце иметь надо... Сколько западной подлости, грязи и низости через себя пропустил, такое не каждый выдержит :-(((
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Митрич
4 1
"Надо связаться с китайской, вьетнамской, узбекской и таджикской мафиями и через них продавать эти паспорта желающим переселиться в Россию. Российский паспорт - это долго и дорого. Новороссийский - 100$ и велкам. Жадничать не надо. Пусть паспорт стоит дешево. Если у Донецка и Луганска не хватит бумаги – помочь", - написал Горюнов у себя в Facebook.
По мнению ветерана АТО, чеченской снайпера Амины Окуевой, теперь Украине следует признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. "Если Украина сейчас посчитает целесообразным проявить политическую волю и официально признать документы Ичкерии, это будет серьезным, адекватным и абсолютно справедливым ударом по позициям РФ на мировой арене", — написала Окуева на своей странице в сети.
На то она и Окуева - фамилия красноречиво говорит за нее! :-))) Одна ма-аленькая проблемка: а Чечня хочет этого? :-)))) Или хохлов сей факт не очень интересует? :-)))
Хотя, с другой стороны, эта......хромая лошадь не понимает, видимо, того, что оказывает своей нацистской власти весьма "медвежью" услугу: если это произойдет, России уж точно ничто не помешает взять и официально объявить о признании Новороссии! Причем, и запад вряд ли что по этому поводу вякнет... :-)))
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-)
2 3
Кто теперь будет крышевать опг озеро в ООН?
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Андрей
0 0
Вот S..ку до пенсии год не дожил
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!
0 0
Конечно очень странно, когда 64-х летний умирает, он ведь практически ребёнок. Простите, не удержалась от сарказма, хотя тема неподходящая.
Та-ки ни дождался льгот за кап-ремонт.!?
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