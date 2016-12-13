Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в возрасте 64 лет. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте МИД России.

Как сообщает «Интерфакс», Виталий Чуркин умер в понедельник, 20 февраля в здании Российского диппредставительства на Манхэттене в связи с проблемами с сердцем. Отмечается, что 21 февраля Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет.

Виталий Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве Он занимал пост постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН. А также являлся чрезвычайным и полномочным послом.