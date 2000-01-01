В редакцию сайта ВашГород.ру обратился автомобилист из Новокузнецка с актуальным вопросом, касающимся автострахования.

«Решил оформить страховку на свою „ласточку“. В итоге в страховой мне насчитали вместо 9 500 рублей около 12 000 рублей. Как оказалось, мне навязали страховку своей жизни. Так как время поджимало — пришлось платить. Может кто из горожан подскажет, где можно оформить полис ОСАГО без всяких навязанных допов?»

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