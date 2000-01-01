В редакцию сайта ВашГород.ру обратился автомобилист из Новокузнецка с актуальным вопросом, касающимся автострахования.
«Решил оформить страховку на свою „ласточку“. В итоге в страховой мне насчитали вместо 9 500 рублей около 12 000 рублей. Как оказалось, мне навязали страховку своей жизни. Так как время поджимало — пришлось платить. Может кто из горожан подскажет, где можно оформить полис ОСАГО без всяких навязанных допов?»
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А в офисах без знакомых мало вероятно, что удастся взять без допов((
Вас как кроликов разводят, а вы и рады кушать пропаганду и сраца в кустиках от одной только мысли - "а вдруг виновником станешь".
ОСАГО ввели в 2004 году. А вата уже не представляет себя ВНЕ этой системы, навязаной определенной лоббистской группой, которая доит ватку на раз ))) Ты не задавал себе вопрос - почему эту отрасль крышует аж Центральный банк гондурашки? Страховой бизнес - это деньги из воздуха и практически никакой ответственности. А в гондурашке еще проще, так как вата настолько упорота и зашугана "продать почкой", что готова на все, только не готова думать своей головой и отвечать за свои поступки.
Завтра тебе скажут, что всем гондурасцам необходимо ОСАГО на квартиру, гараж, дачу: пожары, наводнения, кражи, потоп сверху, сглаз соседа и т.д. и .т.п. Любое животное поддается дрессировке, главное правильно его воспитать. Вот вас и воспитывают посредством страхов и дебилизатора с гнилушкой вовой в главной роли.