Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
В Новосибирск пришло долгожданное потепление
Гид по городу

Где дёшево купить полис ОСАГО в Новокузнецке — вопрос дня

Сегодня 14:08
1402
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zakonimy.ru

В редакцию сайта ВашГород.ру обратился автомобилист из Новокузнецка с актуальным вопросом, касающимся автострахования.

«Решил оформить страховку на свою „ласточку“. В итоге в страховой мне насчитали вместо 9 500 рублей около 12 000 рублей. Как оказалось, мне навязали страховку своей жизни. Так как время поджимало — пришлось платить. Может кто из горожан подскажет, где можно оформить полис ОСАГО без всяких навязанных допов?»

Если вы хотите увидеть свой вопрос в рубрике, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 21
Добавить комментарий
аватар
Олеся
4 0
Лучше всего дома онлайн никаких допников вам не навяжут, страховку распечатаете и все.
ответить
аватар
Господин с ильинки 1805
7 0
ЕОСАГО и только. Но тут как фартанет)) Если без стажу или аварийная, то может и не выйдет ни чего, сервер будет виснуть или до оплаты не дойдешь!
А в офисах без знакомых мало вероятно, что удастся взять без допов((
ответить
аватар
1
2 0
РЕСО не так давно вроде страховали без допов. Но там один оператор сидел. Из-за всего это народ толпами стоял весь день, поэтому после обеда туда приходить было бессмысленно. В Сибирском спасе доп "Аккуратный водитель" втюхивали стоимостью в полтора рубля. Его назначение в том, что выплата пострадавшему в ДТП будет независимо от наличия у виновника страховки. У знакомых пара случаев подобных была, страховая сказала: "Судитесь с ними сами". Из-за дороговизны полиса и обнищании населения, мне кажется, подобное дополнительное страхование актуально, потому что людей без страховки на дорогах навалом. Поэтому я бы и с этим допом купил полис
ответить
аватар
321
7 1
Лучше всего дома онлайн никаких допников вам не навяжут, страховку распечатаете и все.
сайты ни у кого не работают
ответить
аватар
Z
1 0
РЕСО не так давно вроде страховали без допов. Но там один оператор сидел. Из-за всего это народ толпами стоял весь день, поэтому после обеда туда приходить было бессмысленно. В Сибирском спасе доп "Аккуратный водитель" втюхивали стоимостью в полтора рубля. Его назначение в том, что выплата пострадавшему в ДТП будет независимо от наличия у виновника страховки. У знакомых пара случаев подобных была, страховая сказала: "Судитесь с ними сами". Из-за дороговизны полиса и обнищании населения, мне кажется, подобное дополнительное страхование актуально, потому что людей без страховки на дорогах навалом. Поэтому я бы и с этим допом купил полис
Купила я аккуратного водителя)))) Послали с ним вместе в этом спасе. Очереди длинною в 5 дней. 3 года у них страховала 3 машины без допов, 1 единственный раз решила агенту сделать приятное. Итог - зря потраченные деньги
ответить
аватар
олег
9 0
имеют нас эти страховые как хотят. потому что они объединены, продвигают свои интересы. калашников всех сделает равными
ответить
аватар
Елена
1 0
Я до НГ оформляла ОСАГО, оформили сверху несколько допников. Я в течении 5-ти рабочих дней написала письмо в головной офис о расторжении данных страховых полисов. И ч/з 10 дней мне вернули деньги за допники.
ответить
аватар
Светлана
6 0
Недавно оформляла страховку в "Сибирском спасе". До этого страховали там с мужем 2 машины в течении 3-х лет, а может даже больше. За страховыми выплатами не обращались. Сейчас я поменяла машину и начались проблемы. Сказали, что вновь прибывшие автомобили страхуют только с доп. полисом "Аккуратный водитель". Звонок на горячую линию в Москву, быстро изменил ситуацию с мою пользу. Звонила прямо из их офиса, у них на глазах. И сразу у них появились бланки. Так что советую всем заранее узнавать номер горячей линии своей страховой компании.
ответить
аватар
Ваня
0 0
Три дня назад со второй попытки застраховался в РОсгоссстрахе онлайн, без всяких допов, перед этим пробовал в РЕСО, не получилось
ответить
аватар
житель
0 1
На Покрышкина я страховал на против ГАИ 4 мес. назад без допов . и скидка 5%
ответить
аватар
Анастасия
0 0
На всех сайтах до конца оформляешь, а потом идет переадресация на другие сайты., единственная где все быстро и просто получилось - сайт "альфастрахование", в течении 10 мин на почту пришел бланк страховки
ответить
аватар
1
0 0
Купила я аккуратного водителя)))) Послали с ним вместе в этом спасе. Очереди длинною в 5 дней. 3 года у них страховала 3 машины без допов, 1 единственный раз решила агенту сделать приятное. Итог - зря потраченные деньги
Тогда извиняюсь перед теми, кого дезинформировал, я нечаянно)
ответить
аватар
вася
2 1
забейте вы на эту страховку ну заплатите пару раз за год штраф по 400 р и всех делов.
ответить
аватар
олеся
0 0
сайты ни у кого не работают
06 февраля страховала в "Ингосстрах" сайт работал. В конце января страховали родителям в "Росгосстрах" тоже работал.
ответить
аватар
ААА
0 0
******** с допами, потом пишите заявление в течении 5 календарных дней (в виде письма на эл почту), затем с вами свяжется страховщик, подъедете в офис, подпишете заявление, в течение 10 дней деньги вернут. Делала так в конце прошлого года в ингосстрахе
ответить
аватар
Просто знаю про это все
1 0
Сейчас очень развито мошенничество с он-лайн полисами. Создают подобный сайт-двойник, оплатите деньги и ничего не получите. Уже вскрыто много таких фактов. А с дешевым полисом от агентов тоже можно попасть. До сих пор в ходу полисы СК "Компаньон", которой уже нет давно, она обанкротилась. Агент продает этот полис со словами: "Если что, обращайтесь в РСА, Вам все выплатят". Но РСА не платит в этих случаях, так как после признания компании банкротом, ответственности больше не несет. И ответственность несете Вы своим имуществом (в случае, если вдруг станете виновником ДТП).
ответить
аватар
ххх
2 0
забейте вы на эту страховку ну заплатите пару раз за год штраф по 400 р и всех делов.
Что советуешь? Если виновником станет? Почку продавать?
ответить
аватар
КоляYeti 12107
1 0
забейте вы на эту страховку ну заплатите пару раз за год штраф по 400 р и всех делов.
Васятка, а после ДТП ты чем думаешь расчитываться? Имуществом по Суду, или как в 90-х? Или кручее варёных яиц "перец"?
ответить
аватар
Тупичок Путина
1 0
Что советуешь? Если виновником станет? Почку продавать?
Какая почка))) Если ты е@лан, то тебе и полис не поможет, так как он покрывает всего 400 рублей.

Вас как кроликов разводят, а вы и рады кушать пропаганду и сраца в кустиках от одной только мысли - "а вдруг виновником станешь".

ОСАГО ввели в 2004 году. А вата уже не представляет себя ВНЕ этой системы, навязаной определенной лоббистской группой, которая доит ватку на раз ))) Ты не задавал себе вопрос - почему эту отрасль крышует аж Центральный банк гондурашки? Страховой бизнес - это деньги из воздуха и практически никакой ответственности. А в гондурашке еще проще, так как вата настолько упорота и зашугана "продать почкой", что готова на все, только не готова думать своей головой и отвечать за свои поступки.

Завтра тебе скажут, что всем гондурасцам необходимо ОСАГО на квартиру, гараж, дачу: пожары, наводнения, кражи, потоп сверху, сглаз соседа и т.д. и .т.п. Любое животное поддается дрессировке, главное правильно его воспитать. Вот вас и воспитывают посредством страхов и дебилизатора с гнилушкой вовой в главной роли.
ответить
аватар
КоляYeti 12107
0 0
Сейчас очень развито мошенничество с он-лайн полисами. Создают подобный сайт-двойник, оплатите деньги и ничего не получите. Уже вскрыто много таких фактов. А с дешевым полисом от агентов тоже можно попасть. До сих пор в ходу полисы СК "Компаньон", которой уже нет давно, она обанкротилась. Агент продает этот полис со словами: "Если что, обращайтесь в РСА, Вам все выплатят". Но РСА не платит в этих случаях, так как после признания компании банкротом, ответственности больше не несет. И ответственность несете Вы своим имуществом (в случае, если вдруг станете виновником ДТП).
Ты походу СТРАХагент, пужаешь всех он-лайном, с "допопов" поди жрёшь не просто хлеб с маслом?
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ