В столице Кузбасса появится ещё один магазин торговой сети «Лента».

Его открытие запланировано в 2017 году. Об этом заявила официальный представитель ритейлера Ольга Харламова, сообщает Vse42.

Всего в этом году компания намерена открыть в разных городах России 30 гипермаркетов и 50 супермаркетов.

Компания по-прежнему видит на рынке много возможностей для открытия гипермаркетов — план на 2017 год уже утверждён, и программа по открытиям гипермаркетов на 2018 год уже сформирована, сообщается на сайте торговой сети.