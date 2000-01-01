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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

В Кемерове откроется четвёртый гипермаркет «Лента»

Сегодня 14:29
405
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
irs0.4sqi.net

В столице Кузбасса появится ещё один магазин торговой сети «Лента».

Его открытие запланировано в 2017 году. Об этом заявила официальный представитель ритейлера Ольга Харламова, сообщает Vse42.

Всего в этом году компания намерена открыть в разных городах России 30 гипермаркетов и 50 супермаркетов.

Компания по-прежнему видит на рынке много возможностей для открытия гипермаркетов — план на 2017 год уже утверждён, и программа по открытиям гипермаркетов на 2018 год уже сформирована, сообщается на сайте торговой сети.

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