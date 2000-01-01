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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Сибиряк выжил после падения с 12 этажа

Сегодня 15:09
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kratko-news.com

В Сибири пациент одного из медучреждений остался жив, упав с высоты 12 этажа.

Инцидент произошёл в городе Железногорске Красноярского края в воскресенье, 19 февраля. Пациент поднялся на 12 этаж стационара и прыгнул вниз, сообщает городской сайт Железногорска.

Мужчина остался жив — снег смягчил силу удара при падении. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Отмечается, что 12 февраля 27-летний красноярец поступил в больницу с ножевым ранением.

В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о 16-летнем жителе Новосибирска, который выжил, сорвавшись с 23 этажа жилого дома.

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