В Сибири пациент одного из медучреждений остался жив, упав с высоты 12 этажа.

Инцидент произошёл в городе Железногорске Красноярского края в воскресенье, 19 февраля. Пациент поднялся на 12 этаж стационара и прыгнул вниз, сообщает городской сайт Железногорска.

Мужчина остался жив — снег смягчил силу удара при падении. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Отмечается, что 12 февраля 27-летний красноярец поступил в больницу с ножевым ранением.

В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.

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