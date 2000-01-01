Житель Кузбасса «обчистил» бывшую даму сердца, чтобы купить подарок и устроить романтический ужин новой пассии.

Инцидент произошёл в городе Берёзовском. Бывшие сожители случайно встретились на улице, женщина пригласила мужчину в гости. Тот не отказал и после непродолжительного общения ушёл. Но не с пустыми руками — прихватил с собой банковскую карту хозяйки.

Впоследствии 39-летний березовчанин снял с украденной карты 8 тысяч рублей. Эти деньги он потратил на покупку подарка и подготовку романтического ужина для своей нынешней девушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.