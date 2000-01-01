Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Кузбассовец обворовал бывшую сожительницу ради подарка нынешней возлюбленной

Сегодня 15:49
650
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
irs0.4sqi.net

Житель Кузбасса «обчистил» бывшую даму сердца, чтобы купить подарок и устроить романтический ужин новой пассии.

Инцидент произошёл в городе Берёзовском. Бывшие сожители случайно встретились на улице, женщина пригласила мужчину в гости. Тот не отказал и после непродолжительного общения ушёл. Но не с пустыми руками — прихватил с собой банковскую карту хозяйки.

Впоследствии 39-летний березовчанин снял с украденной карты 8 тысяч рублей. Эти деньги он потратил на покупку подарка и подготовку романтического ужина для своей нынешней девушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
Дон Хуан
0 0
Она ему ещё и пароль сообщила?
ответить
аватар
Читатель
1 0
Она ему ещё и пароль сообщила?
Так может он знал еще со времен сожительства...
ответить
аватар
1
0 1
@женщина пригласила мужчину в гости@-- если было бы наоборот то платил бы мужик! а так дама расплатилась за эскорт услуги.... )))))))))))))))))
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ