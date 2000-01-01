23 февраля новокузнечанки сыграют в хоккей с «Югорчанками». Начинаются матчи Лиги женского хоккея России.

По итогам этих соревнований будет определена команда, которая получит право выступить на всероссийском финале в Сочи. Кемеровскую область в первенстве представляет «Кузнечанка». В соперниках у новокузнечанок будут три коллектива из Новосибирска — «Гризли-1», «Гризли-2», «Сибирские Хаски», иркутский «Соболь» и «Югорчанка» из Сургута.

Вход на все матчи соревнований во Дворце спорта будет свободным. Награждение команд состоится 26 февраля, в 17:00. Тур Лиги женского хоккея России пройдет при поддержке администрации города Новокузнецка и хоккейного клуба «Металлург».