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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

В Новокузнецке на 23 февраля всех зовут посмотреть на женский хоккей

Сегодня 16:15
619
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
podium.life

23 февраля новокузнечанки сыграют в хоккей с «Югорчанками». Начинаются матчи Лиги женского хоккея России.

По итогам этих соревнований будет определена команда, которая получит право выступить на всероссийском финале в Сочи. Кемеровскую область в первенстве представляет «Кузнечанка». В соперниках у новокузнечанок будут три коллектива из Новосибирска — «Гризли-1», «Гризли-2», «Сибирские Хаски», иркутский «Соболь» и «Югорчанка» из Сургута.

Вход на все матчи соревнований во Дворце спорта будет свободным. Награждение команд состоится 26 февраля, в 17:00. Тур Лиги женского хоккея России пройдет при поддержке администрации города Новокузнецка и хоккейного клуба «Металлург».

Комментарии 3
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кузя
0 2
Вот это будет зрелище!
тебе мало было балерин из новокузнецкого газмяса?
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Хи-хи-хи
0 0
тебе мало было балерин из новокузнецкого газмяса?
А у Кузи х.. на пузе!
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