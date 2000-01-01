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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Офицер из кузбасской военной части погиб в Сирии

Сегодня 16:46
1580
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pbs.twimg.com

Старший лейтенант военной части в Юрге оказался в числе четырёх погибших россиян в Сирии.

Погибший 31-летний Вадим Магамуров родом из Екатеринбурга. В 2007 году он окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, а служил в военной части в Юрге Кемеровской области, где расквартирована 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, пишет «Коммерсант».

Как отмечает издание, версия родственников Вадима Магамурова о гибели российских военных отличается от официальных данных Минобороны РФ. По данным ведомства, машина с российскими военными подорвалась на фугасе, установленном боевиками. Родные погибшего старшего лейтенанта утверждают, что машина, в которой он ехал с сослуживцами, попала под обстрел противника.

По официальным данным, всего в ходе операции РФ в Сирии погибли 27 российских военных.

Комментарии 10
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Сталин
17 27
ну его никто не заставлял туда ехать
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Господин с ильинки 1805
19 10
ну его никто не заставлял туда ехать
Это как срочников в чечню в 2011 г.
Дело добровольное, никто не заставляет, но с роты 4 человека обязаны отправить. Если действительно есть желающие ехать за бабками то едут, а если нет то поедут по списку.
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1
29 1
один решил- другие страдают....
нах"р она нужна эта сирия?
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И тысячи могил и инвалидов
16 13
один решил- другие страдают....
нах"р она нужна эта сирия?
Путин уже всех переиграл, Дальний Восток уже не российский, правда еще и не до конца китайский. но это дело времени. Карточный домик падает мгновенно. Не надо было рубить сук на котором сидела Россия. Захотела быть всемирной царицей и закономерно получила разбитое корыто.
Еще А.С Пушкин об этом предупреждал.
Россия - за свое небольшое по историческим меркам существование 26 лет - уже 5 раз нападала на соседние страны и воевала с соседями...и не только..
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И тысячи могил и инвалидов
9 9
ну его никто не заставлял туда ехать
Новый "герой ДНР" Прилепин: "Для победы над Украиной мы должны уничтожить украинских детей. Только полная зачистка нации! Это - единственный шанс"
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Порошонок Петя
8 9
Новый "герой ДНР" Прилепин: "Для победы над Украиной мы должны уничтожить украинских детей. Только полная зачистка нации! Это - единственный шанс"
Иди поскачи может полегчает.
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Ф
7 5
Новый "герой ДНР" Прилепин: "Для победы над Украиной мы должны уничтожить украинских детей. Только полная зачистка нации! Это - единственный шанс"
Редакция, почему не блокируете комментарии этого дебила?
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123
10 6
Кто-нибудь в курсе зачем рашка в Сирии? Какой нам с этого профит? Зачем я плачу налоги путину, если 30% бюджета РФ уходит на военных и наемников? У нас что, внутри страны проблем нет? Медицина, дороги, экология?

Еще бы зарплатку этих наемников узнать. Сколько получают наемники, защищающие jопу асада?
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Sv
16 0
Всё за деньги ходят на работу, кто на завод, кто в Сирию, кто в ГД РФ. Погибнуть можно и по дороге на завод и в горячей точке. Погиб человек, соболезнования родным и близким.
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служивый
3 4
Иди поскачи может полегчает.
УКРАИНцЫ СВОЮ РОДИНУ ЗАЩИЩАЮТ.А рабы путина дохнут за свои фантазии шизофрении русского мира.
принимай хоть какие то лекарства, видать тебе совсем плохо с головой..., скинь адресок боЯрошника пришлю
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