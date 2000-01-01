Старший лейтенант военной части в Юрге оказался в числе четырёх погибших россиян в Сирии.

Погибший 31-летний Вадим Магамуров родом из Екатеринбурга. В 2007 году он окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, а служил в военной части в Юрге Кемеровской области, где расквартирована 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, пишет «Коммерсант».

Как отмечает издание, версия родственников Вадима Магамурова о гибели российских военных отличается от официальных данных Минобороны РФ. По данным ведомства, машина с российскими военными подорвалась на фугасе, установленном боевиками. Родные погибшего старшего лейтенанта утверждают, что машина, в которой он ехал с сослуживцами, попала под обстрел противника.

По официальным данным, всего в ходе операции РФ в Сирии погибли 27 российских военных.