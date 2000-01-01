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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Когда и почему изменяют мужчины

Сегодня 06:00
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
relationshipvs.blogspot.

Специалистам удалось обнаружить у мужчин особенный ген, отвечающий за прелюбодеяние.

Особенно активно тяга к измене проявляется у мужчин в период с 55 до 60 лет, сообщает «Мир24». У женщин желание изменить своему постоянному половому партнеру возникает немного раньше — примерно в 45−50 лет.

Также учёные выяснили, что мужчины изменяют женам, даже если брак удачен, а сексуальная жизнь с супругой их вполне устраивает. В отличие от представителей сильного пола женщины идут на измену, если несчастливы в браке.

Комментарии 1
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романтик
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В 45-50 кому она нах нужна,чтобы с ней изменять???
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