Специалистам удалось обнаружить у мужчин особенный ген, отвечающий за прелюбодеяние.

Особенно активно тяга к измене проявляется у мужчин в период с 55 до 60 лет, сообщает «Мир24». У женщин желание изменить своему постоянному половому партнеру возникает немного раньше — примерно в 45−50 лет.

Также учёные выяснили, что мужчины изменяют женам, даже если брак удачен, а сексуальная жизнь с супругой их вполне устраивает. В отличие от представителей сильного пола женщины идут на измену, если несчастливы в браке.