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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Эксперты назвали самую опасную болезнь у российских мужчин

Сегодня 18:30
1457
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
charlottechironc.com

Специалисты Минздрава бьют тревогу: российских мужчин косит опасное заболевание.

По заявлению представителей ведомства, тревожная ситуация сложилась с мужским ожирением. Заболевание поразило 29 миллионов человек, пишет издание «Актуальные новости».

Ожирение может привести к развитию серьёзных и, как правило, хронических недугов. Так, мужчины с избыточным весом могут быть подвержены гипоганадизму — нарушению выработки половых гормонов и функций половых желез.

По словам внештатного сотрудника Минздрава Сергея Бойцова, за последние 20 лет мужчины стали более склонны к ожирению. Они догнали по показателям не только женщин, но и американцев, отмечает источник.

Комментарии 8
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20 1
Самая опасная болезнь-это алкоголизм.И сами нормально не живут, и все близкие люди из-за них страдают!
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Mugler
5 0
Самая опасная болезнь-это алкоголизм.И сами нормально не живут, и все близкие люди из-за них страдают!
Это не болезнь вовсе, болезни специально не выбирают, это зависимость, которую человек прививает сам себе. Это как сказать, что обжорство мол болезнь или курение болезнь
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1
7 1
@По заявлению представителей ведомства, тревожная ситуация сложилась с мужским ожирением.@--сиё есть неправда!
главная болезнь, в том числе всего народа ---это паразиты или другими словами -дармоеды!!!
которые размножаются с большой скоростью и вывести их оч не просто...
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Митрич
23 0
А мне авторский перл особо понравился: "...Они догнали по показателям не только женщин, но и американцев, отмечает источник." :-)))
Круто! У нас, оказывается, есть три первичных половых признака: мужчина, женщина и....американец... :-))))
Аффтор Оля светлая, жги еще! :-)))))
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местный-2
0 0
Чтобы американцев догнать,надо обогнать китайцев.Те тоже испытывают подобную проблему причем от своих теперь уже комбикормов.
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*
6 0
Минздравка продолжает не улавливать взаимосвязи между здоровьем людей и тем чем его кормят?
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
0 0
Самая опасная болезнь-это алкоголизм.И сами нормально не живут, и все близкие люди из-за них страдают!
Угу. А нарки- такие няшки!
По теме: см. список семи смертных грехов в Библии. Он с тех пор не изменился.
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Дон Хенаро 37760
0 0
А мне авторский перл особо понравился: "...Они догнали по показателям не только женщин, но и американцев, отмечает источник." :-)))
Круто! У нас, оказывается, есть три первичных половых признака: мужчина, женщина и....американец... :-))))
Аффтор Оля светлая, жги еще! :-)))))
Унылый ты наш, ты в новости только слово "американец" заметил? Судя по твоему посту...
Хотя чему я удивляюсь...
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