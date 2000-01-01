Специалисты Минздрава бьют тревогу: российских мужчин косит опасное заболевание.

По заявлению представителей ведомства, тревожная ситуация сложилась с мужским ожирением. Заболевание поразило 29 миллионов человек, пишет издание «Актуальные новости».

Ожирение может привести к развитию серьёзных и, как правило, хронических недугов. Так, мужчины с избыточным весом могут быть подвержены гипоганадизму — нарушению выработки половых гормонов и функций половых желез.

По словам внештатного сотрудника Минздрава Сергея Бойцова, за последние 20 лет мужчины стали более склонны к ожирению. Они догнали по показателям не только женщин, но и американцев, отмечает источник.