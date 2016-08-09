Неожиданные результаты получили учёные из Университета Флориды, изучая взаимосвязь между уровнем интеллекта и человеческой ленью.

Лень является признаком высокого интеллекта, утверждают исследователи. К таким выводам они пришли на основе проведённого эксперимента, в котором приняли участие 60 студентов. Половина испытуемых заявила, что «получает удовольствие от выполнения задач, которые включают в себя придумывание новых путей решения проблем», остальные признались, что думают над задачей, если возникает необходимость. Об этом пишет Mel.fm.

Исследователи выдали участникам эксперимента фитнес-браслеты, которые замеряли уровень их физической активности. Выяснилось, что первая группа студентов менее подвижна, чем вторая. Учёные объясняют это тем, что люди, не склонные много думать, чаще чувствуют скуку. Чтобы избавиться от этого чувства, они заполняют своё свободное время физической активностью. Менее активные люди склонны в свободное время погружаться в собственные мысли.

При этом результаты исследования не указывают на то, что потакание лени способствует развитию интеллекта, подчёркивают эксперты.