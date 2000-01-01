Новокузнецкая аглофабрика на ЗСМК будет «дымить» меньше на 22%.

Выбросы сократятся благодаря новым газопылеулавливающим системам, очищающим воздух от вредных веществ в процессе производства агломерата. 21 февраля в рамках открытия года экологии в Кузбассе две такие установки торжественно запустили на предприятии.

Лично осмотрели новое оборудование замглавы Росприроднадзора Рамиль Низамов, и.о. замглавы губернатора Кузбасса Евгений Хлебунов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, руководитель Росприроднадзора по Кузбассу Ирина Климовская и представители промпредприятий.

«У нас есть корпус охлаждения агломерата, в котором есть оборудование, транспортирующее агломераты. Всего порядка 72 мест, откуда нужно эвакуировать загрязнённый воздух. Всего этого загрязнённого воздуха 900 тысяч кубометров в час. Чтобы максимально минимизировать воздействие на окружающую среду, устанавливается сухая газоочистка на базе рукавных фильтров», — рассказал Давыд Андреев, менеджер проекта «Природоохранная программа Евраз ЗСМК».

Степень очистки газов составит 99%, что вписывается в нормативы российского законодательства.

Две другие аспирационные системы появятся на аглофабрике до 2018 года. Это позволит снизить вредные выбросы предприятия на 22%.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, действительно ли новокузнецкие заводы выключают очистные установки в выходные.