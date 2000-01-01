Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
Новосибирская прокуратура нашла «отдельные нарушения» в повышении тарифов ЖКХ

В Новокузнецке дорожный коллапс: перекрыли дорогу, собирается пробка

Сегодня 08:56
2666
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://static.ngs.ru

Непогода создала утром 22 февраля в Новокузнецке дорожный коллапс.

Дорогу Запсиб-Кузнецк в связи с метелью перекрыли. Участок откроют, когда погодные условия нормализуются, пишет SU.

На Ильинском шоссе из-за непогоды собралась пробка. Дорогу на посёлок Металлург перекрыли. Разворачивали даже маршрутки, сообщили ВашГород.ру читатели. Сейчас на шоссе пробка.

В целом заторы на дорогах города сервис «Яндекс.Пробки» оценил в четыре балла.

Комментарии 16
Добавить комментарий
аватар
жека
33 5
дорожной техники, как и машин скорой помощи просто нет)))) это путинская стабильность в сверхдержаве))) требую отставки путина и правительства.
ответить
аватар
да-да
1 1
А вот южный выезд работает нормально, дорога прочищена!
ответить
аватар
Не знаю
6 11
Не будет одного президента,будет другой. Не виду особой перспективы. На корню нужно все менять,а не правителей.
ответить
аватар
1
9 2
Не будет одного президента,будет другой. Не виду особой перспективы. На корню нужно все менять,а не правителей.
Ведь Сингапур — это пример «экономического чуда», отцом которого является Ли Куан Ю, превративший за 40 лет Сингапур из страны «третьего мира» в одну из самых высокоразвитых!
В момент обретения независимости (1965 год) Сингапур представлял собой маленькую бедную страну, которой приходилось импортировать даже пресную воду и строительный песок. Соседние страны были настроены недружественно, а треть населения симпатизировала коммунистам.
Ли Куан Ю называют прагматиком с хорошим образованием. Начал он с защиты своего «маленького Диснейлэнда», продолжил созданием высокотехнологичной армии, вооруженной по последнему слову науки.
Стратегия экономического развития правительства Ли Куан Ю строилась на превращении Сингапура в финансовый и торговый центр Юго-Восточной Азии, а также на привлечении иностранных инвесторов. «Мы приветствовали каждого инвестора… Мы просто из шкуры вон лезли, чтобы помочь ему начать производство», — писал Ли Куан Ю.
Что касается внутренней политики — Ли Куан Ю добился того, чтобы среди его «маленьких электронных чипов» царил порядок.
При обретении независимости Сингапур страдал от высокой коррупции. Ли Куан Ю так охарактеризовал положение: «Коррупция является одной из черт азиатского образа жизни. Люди открыто принимали вознаграждение, это являлось частью их жизни».
Борьба с коррупцией началась «путём упрощения процедур принятия решений и удаления всякой двусмысленности в законах в результате издания ясных и простых правил, вплоть до отмены разрешений и лицензирования».
Были резко подняты зарплаты судей, на судейские должности были привлечены «лучшие частные адвокаты». Зарплата сингапурского судьи достигла нескольких сот тысяч долларов в год (а в 1990-е годы — уже свыше 1 млн. долл.). Были жёстко подавлены триады (мафиозные группировки). Личный состав полиции был заменён с преимущественно малайцев на преимущественно китайцев, т.к. они более дисциплинированы.
Госслужащим, занимающим ответственные посты, были подняты зарплаты до уровня, характерного для топ-менеджеров частных корпораций. Был создан независимый орган с целью борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти (расследования были инициированы даже против близких родственников Ли Куан Ю). Ряд министров, уличённых в коррупции, были приговорены к различным срокам заключения, либо покончили жизнь самоубийством, либо бежали из страны.
В итоге Сингапур (в соответствии с международными рейтингами) стал одним из наименее коррумпированных государств мира.
Ли Куан Ю в своих воспоминаниях подчёркивал, что он постоянно насаждал принцип верховенства закона и равенство всех перед законом, включая высших чиновников и своих родственников. Законодательная система страны была унаследована от английского колониального правления.
ответить
аватар
ганс
9 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Ага..т.Дон Хенаро-привет ..с наступающим..Да..неее..предлагаю ,как всегда КОНСТРУКТИВНО.."разгонять" в первую очередь старых и больных руководителей Кемеровской области и закончить МЭРом г.Новокузнецк..Вооот..)))
ответить
аватар
1
11 1
Не будет одного президента,будет другой. Не виду особой перспективы. На корню нужно все менять,а не правителей.
А ты не думал, что у каждого царя своя свита? И если придет новый президент, то и команда у него будет другая? Почему Тулеев уже еле дышит, стоять на ногах не может, не опираясь на трибуну, а не уходит? Думаешь, денег нет? А я вот думаю дело в том, что просто много голов полетит и много местячковых царьков без защиты хана останется.
Если ничего не делать, то ничего и не изменится. Я считаю также, что если поменяется президент, то очень многое изменится. Не факт, что заживем как шейхи, но хуже не будет точно. Хотя путинский электорат, который умоляет "вернуть фунфырики", хорошей жизни никогда не увидит, наверное, а заодно и большинство тех, кто родился без золотой ложки во рту
ответить
аватар
Гопник
2 18
А ты не думал, что у каждого царя своя свита? И если придет новый президент, то и команда у него будет другая? Почему Тулеев уже еле дышит, стоять на ногах не может, не опираясь на трибуну, а не уходит? Думаешь, денег нет? А я вот думаю дело в том, что просто много голов полетит и много местячковых царьков без защиты хана останется.
Если ничего не делать, то ничего и не изменится. Я считаю также, что если поменяется президент, то очень многое изменится. Не факт, что заживем как шейхи, но хуже не будет точно. Хотя путинский электорат, который умоляет "вернуть фунфырики", хорошей жизни никогда не увидит, наверное, а заодно и большинство тех, кто родился без золотой ложки во рту
Ты при Ельцине жил? Лучше было?
ответить
аватар
Не знаю
3 10
Ты при Ельцине жил? Лучше было?
Соглашусь. Короля выбирает свита. В 90е все продали,сейчас добивают
ответить
аватар
Дмитрий
4 9
Развели демагогию, как хохлы уже, снег выпал - Путин виноват, видимо заразное, на то и расчет
ответить
аватар
*
7 1
Развели демагогию, как хохлы уже, снег выпал - Путин виноват, видимо заразное, на то и расчет
А по вашему руководитель страны, предприятия, области не за что не должен отвечать? А на кой он тогда нужен? Ездить амфоры доставать? Так пусть архиологом становится и отправляется, а задачи у президента другие. Если не справляешься, значит уходи в отставку, и выращивай огурцы да с журавлями летай, если только на это ума и хватает. А ему уже и на пенсию пора по возрасту вообще-то
ответить
аватар
Читатель
1 4
Дело не в Путине вообще. Метель она и есть метель. А злые все такие потому что регион пришел в упадок, но это зависит от региональной и муниципальной властей. И сейчас есть успешные регионы: Татарстан, Калининградская, Тульская области , Томск и другие.
ответить
аватар
Митрич
3 6
А по вашему руководитель страны, предприятия, области не за что не должен отвечать? А на кой он тогда нужен? Ездить амфоры доставать? Так пусть архиологом становится и отправляется, а задачи у президента другие. Если не справляешься, значит уходи в отставку, и выращивай огурцы да с журавлями летай, если только на это ума и хватает. А ему уже и на пенсию пора по возрасту вообще-то
Нескромный вопрос: вот по сегодняшней ситуации с метелью: ЗА ЧТО ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ ПРАВИТЕЛЬ? За то что метель разыгралась? Ну надо же: в Сибири в феврале - и метель! Какая неожиданность! :-)))
Вообще, интересно было наблюдать сегодня в маршрутке реакцию пассажиров, когда автобус развернули через запсиб: все вокруг виноваты, начиная с Кузнецова и заканчивая Путиным! Лично не приехали и не почистили им дорогу! И НИКТО НИ ЕДИНЫМ СЛОВОМ не обмолвился типа "Надо же, не догадался с вечера выглянуть на улицу, а то бы непременно выехал сегодня пораньше на работу"! :-)))
Очень показательный пример.... :-)))
ответить
аватар
ганс
8 0
Нескромный вопрос: вот по сегодняшней ситуации с метелью: ЗА ЧТО ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ ПРАВИТЕЛЬ? За то что метель разыгралась? Ну надо же: в Сибири в феврале - и метель! Какая неожиданность! :-)))
Вообще, интересно было наблюдать сегодня в маршрутке реакцию пассажиров, когда автобус развернули через запсиб: все вокруг виноваты, начиная с Кузнецова и заканчивая Путиным! Лично не приехали и не почистили им дорогу! И НИКТО НИ ЕДИНЫМ СЛОВОМ не обмолвился типа "Надо же, не догадался с вечера выглянуть на улицу, а то бы непременно выехал сегодня пораньше на работу"! :-)))
Очень показательный пример.... :-)))
Да,неее..Вы-не Митрич-а,где собачка на этикетке 30коп пачка..))))))))))
ответить
аватар
Тоже Ж
2 3
дорожной техники, как и машин скорой помощи просто нет)))) это путинская стабильность в сверхдержаве))) требую отставки путина и правительства.
Дуй в США или Укропию. Там нет Путина. А нас он вполне устраивает!
ответить
аватар
server
3 0
Дуй в США или Укропию. Там нет Путина. А нас он вполне устраивает!
Вас троих с Беляшом и Митричем? )))) Не густо.
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ