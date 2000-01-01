Непогода создала утром 22 февраля в Новокузнецке дорожный коллапс.

Дорогу Запсиб-Кузнецк в связи с метелью перекрыли. Участок откроют, когда погодные условия нормализуются, пишет SU.

На Ильинском шоссе из-за непогоды собралась пробка. Дорогу на посёлок Металлург перекрыли. Разворачивали даже маршрутки, сообщили ВашГород.ру читатели. Сейчас на шоссе пробка.

В целом заторы на дорогах города сервис «Яндекс.Пробки» оценил в четыре балла.