В Новокузнецке дорожный коллапс: перекрыли дорогу, собирается пробка
Сегодня 08:56
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Непогода создала утром 22 февраля в Новокузнецке дорожный коллапс.
Дорогу Запсиб-Кузнецк в связи с метелью перекрыли. Участок откроют, когда погодные условия нормализуются, пишет SU.
На Ильинском шоссе из-за непогоды собралась пробка. Дорогу на посёлок Металлург перекрыли. Разворачивали даже маршрутки, сообщили ВашГород.ру читатели. Сейчас на шоссе пробка.
В целом заторы на дорогах города сервис «Яндекс.Пробки» оценил в четыре балла.
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Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Ага..т.Дон Хенаро-привет ..с наступающим..Да..неее..предлагаю ,как всегда КОНСТРУКТИВНО.."разгонять" в первую очередь старых и больных руководителей Кемеровской области и закончить МЭРом г.Новокузнецк..Вооот..)))