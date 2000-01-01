Эксперт рубрики Андрей Никатов выбрал пять мест, которые стоит посетить в праздничные выходные. Ведь на эти дни выпадает сразу два праздника: масленица и День защитника Отечества.

Женский хоккей в Новокузнецке

На 23 февраля всех зовут посмотреть на женский хоккей. 23 февраля новокузнечанки сыграют в хоккей с «Югорчанками». Начинаются матчи Лиги женского хоккея России.

По итогам этих соревнований будет определена команда, которая получит право выступить на всероссийском финале в Сочи. Поэтому приходите и поддержите наших землячек! Вход свободный.

Фестиваль K-Pop музыки

Приглашаем всех любителей K-Pop на девятый областной зимний фестиваль в Новокузнецке — «K-Pop ЗИМА 2017». Место проведения: ТЦ «Ника» — 1 этаж.

Программа фестиваля:

25 февраля (17:00 — 19:00) — вокальные и сольные танцевальные номера;

26 февраля (14:00 — 17:00) — выступление дуэтов и коллективов.

Вход для зрителей — свободный.

Проводим зиму весело!

Масленичная неделя выпала на самую короткую неделю, поэтому у новокузнечан есть шанс посетить множество мероприятий. Праздничные гулянья пройдут во всех районах Новокузнецка. Организаторы гарантируют всем горожанам хорошее настроение и обилие интересных конкурсов. Подробнее с планом масленичный мероприятий можете ознакомиться здесь.

Концертная программа «Защитникам Отечества»

22 февраля, 11.00 — в ВЧ-2661 состоится концертная программа «Защитникам Отечества, посвященная Дню Защитника Отечества. В мероприятии примут участие творческие коллективы МАУК «ДЦ «Комсомолец»: вокальная студия «Легион», школа современного танца «Стар-файер», ансамбль эстрадного танца «Ассорти».

Концерт звезд мирового джаза

22 февраля, 19.00 -в Джаз-клубе «Геликон» состоится концерт звезд мирового джаза, в котором примут участие: Sharon Clark — вокал, Сергей Васильев — контрабас, Павел Тимофеев — барабаны, Иван Фармаковский — рояль (США-Россия).