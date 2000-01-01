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«Нефтемагнаты» поздравили всех с 23 февраля: в Кузбассе вновь подорожал бензин

Сегодня 09:46
1619
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Бензин в Кузбассе вновь подорожал. Аи-92 подорожал на 10 копеек, Аи-95 — на 15 копеек.

«Рубль слабеет — бензин дорожает, рубль укрепляется — бензин опять дорожает. Нефть дешевеет, а бензин всё равно продолжает расти в цене. Нефть дорожает и бензин само собой дорожает. Стабильность…», — рассказал журналистам ВашГород.ру новокузнечанин.

Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32.25 рубля. А, прошлым летом на заправках Новокузнецка Аи-92 стоил всего 29.50 рублей за литр. А 95-ый — 32.70.

Комментарии 19
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жека
48 5
путин подписал повышение акцизов на бензин))) просто цены поднимать стали позже, что бы не так понятно было народу - сразу вбросы что это нефтебароны виноваты, а путин подписавший и правительство придумавшее повышение не виноваты)))
Требую отставки путина и правительства
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stek
10 10
путин подписал повышение акцизов на бензин))) просто цены поднимать стали позже, что бы не так понятно было народу - сразу вбросы что это нефтебароны виноваты, а путин подписавший и правительство придумавшее повышение не виноваты)))
Требую отставки путина и правительства
Зато у него взгляд добрый......
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Не знаю
16 0
Зато у него взгляд добрый......
Ну, 3,14 здец
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Дон Хенаро 37866
31 5
Все еще хотите выбирать Путина и его шоблу? Будем терпеть бензин и по 50р и по 100р?
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Инферно
29 0
Ну, а что там наш владыка Кузбасскай, нюни будет распускать по поводу того, что цены растут, а он , ох как негодует от этого в очередной раз? Сердцем и душою он же с народом, и радеет то за него!
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Сан Саныч 3405
80 0
путин подписал повышение акцизов на бензин))) просто цены поднимать стали позже, что бы не так понятно было народу - сразу вбросы что это нефтебароны виноваты, а путин подписавший и правительство придумавшее повышение не виноваты)))
Требую отставки путина и правительства
Ты только здесь требуешь отставки или письменно, я бы подписался).
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Прохожий
11 0
За грабежом народа стоит плешивый.
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Вопрос
5 0
а купоны от Ленты еще работают?
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Житель
0 0
а купоны от Ленты еще работают?
Не вовсе на дозе не принимают
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Д Медвед
4 0
Готовим еще такой же подарок к началу дачного сезона.. поднимем цену на пол рубля... Ждуны подъёма из ямы экономики, потерпите еще лет так 17, и все будет у нас.. Хорошего настроения, держитесь там...
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123
17 0
Дуреев Обман Оглы уже в курсе? Или старому пердуну надо телеграмму отправить, чтобы оно вылезло и хрюкнуло по дебилизатору очередную байку про "вычотварите"?
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123
4 0
Вы согласны, что антимонопольная чиновничья мудобратия в упор не видит сговора - ценники растут у тех и у других одинаково, как по команде. За что чиновники в антимонопольной службе зарплату получают?
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рпро
0 7
Дон Хенаро:
Все еще хотите выбирать Путина и его шоблу? Будем терпеть бензин и по 50р и по 100р?
да, Дон. Я за шоблу
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олег
15 0
ничего тут не сделаешь, имеют нас , потому что реально большинство из нас- туловища безмозглые, куда скажут туда и идут, за кого надо- за того проголосуют
берите пример с доблестной чечни
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Опять обама гадит
3 0
Подарок был бы, если бы цена на 92-ой была 23.00 руб и можно было бы залить полный бак или две канистры по 20 литров! Вот это я понимаю подарок.
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((
0 2
Дон Хенаро:
Все еще хотите выбирать Путина и его шоблу? Будем терпеть бензин и по 50р и по 100р?
Кстати, вот еще кандидаты в президенты подтягиваются. Выбирай - не хочу! "Представители партии «Справедливая Россия» заявили, что в партии хотят выдвинуть в кандидаты женщину - зампреда Госдумы Ольгу Епифанову, либо депутата Елену Драпеко."
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местный-2
0 0
Вы согласны, что антимонопольная чиновничья мудобратия в упор не видит сговора - ценники растут у тех и у других одинаково, как по команде. За что чиновники в антимонопольной службе зарплату получают?
Им там еще и зарплату дают?
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5+2
0 0
Им там еще и зарплату дают?
дают, и не маленькую!
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Толя
0 0
Сколько буков много написано, путина и правительство на нары,сколько можно терпеть.Мальцева Вячеслава в президенты.Плохие новости на Ютюбе.
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