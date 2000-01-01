Бензин в Кузбассе вновь подорожал. Аи-92 подорожал на 10 копеек, Аи-95 — на 15 копеек.

«Рубль слабеет — бензин дорожает, рубль укрепляется — бензин опять дорожает. Нефть дешевеет, а бензин всё равно продолжает расти в цене. Нефть дорожает и бензин само собой дорожает. Стабильность…», — рассказал журналистам ВашГород.ру новокузнечанин.

Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32.25 рубля. А, прошлым летом на заправках Новокузнецка Аи-92 стоил всего 29.50 рублей за литр. А 95-ый — 32.70.