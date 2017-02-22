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Почему в Новокузнецке образовались огромные пробки — комментарий ГИБДД

Сегодня 10:41
1328
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В ГИБДД Новокузнецкого района сообщили, что в связи с плохими дорожными условиями перекрыли несколько дорог.

«Движение по участку дороги пос. Металлургов — пос. Недорезово — с. Красулино временно закрыто. Движение в направлении с. Красулино осуществляется через с. Ильинка. Также затруднено движение транспортных средств на автодороге Новокузнецк — с. Березово — с. Костенково», — сообщили в ведомстве.

Напомним, дорогу Запсиб-Кузнецк в связи с метелью также перекрыли. Из-за этого на Ильинской трассе образовались многокилометровые пробки. Также осложнено движение на Северном выезде из Новокузнецка.

ГИБДД Новокузнецкого района в связи с осложнением погодных условий просит водителей транспортных средств по возможности отказаться от движения по данным участкам дорог.

Комментарии 8
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Простите,вырвалось
6 0
Все 170 единиц техники на уборке снега , не справляются..... :)))
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..
4 0
Все 170 единиц техники на уборке снега , не справляются..... :)))
Нееее..Это Оксана И.-РАБОТАЕТ..))))))))0
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Павел Фомин
3 0
Я думаю, что бы не было многокилометровых пробок на дорогах глава администрации города мог собрать информацию о заносах не к 6 или 7 утра, а несколько раньше, на пример вечером вчера это уже можно было предполагать на 90%, а потом принять решение на заносимых и занесенных участках дорог временно частично приостановить движение транспорта, особенно частного. Объявить об этом в местных СМИ, а контроль возложить на господина Глотова.
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Евгения
4 2
Я думаю, что бы не было многокилометровых пробок на дорогах глава администрации города мог собрать информацию о заносах не к 6 или 7 утра, а несколько раньше, на пример вечером вчера это уже можно было предполагать на 90%, а потом принять решение на заносимых и занесенных участках дорог временно частично приостановить движение транспорта, особенно частного. Объявить об этом в местных СМИ, а контроль возложить на господина Глотова.
А что, не могли задействовать городское радио? Разве это не ЧС? По крайней мере люди бы смогли сориентироваться как добираться. сообщили бы родным и знакомым про ситуацию.
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Павел Фомин
6 1
А что, не могли задействовать городское радио? Разве это не ЧС? По крайней мере люди бы смогли сориентироваться как добираться. сообщили бы родным и знакомым про ситуацию.
Выходит, что тот, кто принимает такие решения очень долго спит.
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вася
0 1
Я думаю, что бы не было многокилометровых пробок на дорогах глава администрации города мог собрать информацию о заносах не к 6 или 7 утра, а несколько раньше, на пример вечером вчера это уже можно было предполагать на 90%, а потом принять решение на заносимых и занесенных участках дорог временно частично приостановить движение транспорта, особенно частного. Объявить об этом в местных СМИ, а контроль возложить на господина Глотова.
а что у нас есть не часный транспорт? Или ты членовозы к элитногосударственным относишь?
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*
0 0
А что, не могли задействовать городское радио? Разве это не ЧС? По крайней мере люди бы смогли сориентироваться как добираться. сообщили бы родным и знакомым про ситуацию.
По радио накануне было предупреждение МЧС. Сообщалась просьба воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно на дальние расстояния
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Хи-хи
0 0
По радио накануне было предупреждение МЧС. Сообщалась просьба воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно на дальние расстояния
Наш человек даже прямого запрета не понимает, даже если знак кирпич висит или шлагбаум закрыт, гаишники не пускают, - он все-равно запрется под знак, объедет и протиснется под шлагбаум, будет ныть и клянчить у гаишников, что бы его пропустили, поедет по тротуару или полезет по обочине, а вы наивно про какие то предупреждения пишете.
Когда русский водятел боялся трудностей?
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