В ГИБДД Новокузнецкого района сообщили, что в связи с плохими дорожными условиями перекрыли несколько дорог.

«Движение по участку дороги пос. Металлургов — пос. Недорезово — с. Красулино временно закрыто. Движение в направлении с. Красулино осуществляется через с. Ильинка. Также затруднено движение транспортных средств на автодороге Новокузнецк — с. Березово — с. Костенково», — сообщили в ведомстве.

Напомним, дорогу Запсиб-Кузнецк в связи с метелью также перекрыли. Из-за этого на Ильинской трассе образовались многокилометровые пробки. Также осложнено движение на Северном выезде из Новокузнецка.

ГИБДД Новокузнецкого района в связи с осложнением погодных условий просит водителей транспортных средств по возможности отказаться от движения по данным участкам дорог.