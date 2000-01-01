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Новосибирская прокуратура нашла «отдельные нарушения» в повышении тарифов ЖКХ

Кузбассовцы задолжали за свет более 3 миллиардов рублей

Сегодня 10:51
450
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
2017.wiki

Долг кузбассовцев за электроэнергию увеличился на 264 миллиона рублей и достиг 3,3 миллиарда рублей.

В основном не платят по счетам предприятия жилищно-коммунального сектора — управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Их долг составляет около 1,5 миллиарда рублей.

«Среди наиболее крупных должников: ООО «Водоканал» (Ленинск-Кузнецкий) с суммой долга 94,2 млн руб., еще 85,2 млн руб. приходится на ООО «Водоснабжение» (Белово), 75,6 млн руб. не заплатило ПАО «Тепло» (Междуреченск). Еще 62,7 млн руб. и 61,7 млн руб. приходится на киселевское ООО «ГТП» и беловское ООО «Теплоэнергетик», — сообщили в Кузбассэнергосбыте.

Только в 2016 году вдвое увеличилось количество претензий и исков к должникам до 2,6 тыс., из которых удовлетворено 2,1 тыс. на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Комментарии 9
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жека
24 3
как я понял, большую половину должен народ... так что дружно скажем: сейчас денег нет, но вы держитесь там))) как будут деньги, заплатим)))
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Егор
1 2
Там же написано, что "В основном не платят по счетам предприятия жилищно-коммунального сектора — управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Их долг составляет около 1,5 миллиарда рублей")
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Депутаты Пронин и Мамонов из Нефтескважинска
5 1
А давай внесем предложение и проголосуем за увеличение тарифа за свет в два раза, тогда кузбассовцы будут должны не более 3-х млд рублей, а более 6-ти млд рублей!!!
А давай! Куда денутся, заплатят! Если что, мы их исками, исками через суд принудим.
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олень витвистый
5 15
"3 миллиардов рублей"-да,это-КОПЕЙКИ,по сравнению-СКОЛЬКО ДОЛЖНА братская УКРАИНА за газ-а,это уже-БАКСЫ..)))
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да уж...
8 1
"3 миллиардов рублей"-да,это-КОПЕЙКИ,по сравнению-СКОЛЬКО ДОЛЖНА братская УКРАИНА за газ-а,это уже-БАКСЫ..)))
Советую сделать ручкой долгам братской Украины!
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вожак
2 0
Советую сделать ручкой долгам братской Украины!
"Я,бы посоветовал-мне,бы не советовать.."))х/ф"Оптимистическая трагедия"
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да уж...
5 0
"Я,бы посоветовал-мне,бы не советовать.."))х/ф"Оптимистическая трагедия"
Но-но, у нас тута свой вожак! Его уже полстраны цитирует!
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...
3 0
Но-но, у нас тута свой вожак! Его уже полстраны цитирует!
"Все моря прошли..
По 2(два) раза сифилисом болели..
Один раз-СОВЕТСКИМ..
Другой раз-АМЕРИКАНСКИМ.." МХАТ "Оптимистическая трагедия"))))
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а?
0 0
"Все моря прошли..
По 2(два) раза сифилисом болели..
Один раз-СОВЕТСКИМ..
Другой раз-АМЕРИКАНСКИМ.." МХАТ "Оптимистическая трагедия"))))
Намекаете на проблемы с ногами?
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