Долг кузбассовцев за электроэнергию увеличился на 264 миллиона рублей и достиг 3,3 миллиарда рублей.

В основном не платят по счетам предприятия жилищно-коммунального сектора — управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Их долг составляет около 1,5 миллиарда рублей.

«Среди наиболее крупных должников: ООО «Водоканал» (Ленинск-Кузнецкий) с суммой долга 94,2 млн руб., еще 85,2 млн руб. приходится на ООО «Водоснабжение» (Белово), 75,6 млн руб. не заплатило ПАО «Тепло» (Междуреченск). Еще 62,7 млн руб. и 61,7 млн руб. приходится на киселевское ООО «ГТП» и беловское ООО «Теплоэнергетик», — сообщили в Кузбассэнергосбыте.

Только в 2016 году вдвое увеличилось количество претензий и исков к должникам до 2,6 тыс., из которых удовлетворено 2,1 тыс. на общую сумму 1,4 млрд рублей.