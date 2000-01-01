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Сильным порывом ветра оборвало рекламную конструкцию в центре Новокузнецка

Сегодня 11:06
865
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатель ВашГород.ру

Порыв ветра сорвал рекламный баннер. Рекламная конструкция располагается на кольце у Дома быта.

«Из-за сильного ветра рекламный баннер, по всей видимости, Леруа Мерлен буквально с корнем вырвало. И теперь он уныло висит как порванная тряпка, портя внешний облик центра города», — сообщила журналистам ВашГород.ру новокузнечанка.

Отметим, наружной рекламе магазина Леруа Мерлен в новокузнецке не везёт уже второй раз подряд. Так, осенью сломался один из уличных рекламных щитов со сменяющейся конструкцией. В итоге в рекламном слогане гипермаркета Леруа Мерлен от слова «Бесспорно» осталось лишь «порно».

Комментарии 3
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?
4 0
Это та самая конструкция, которую давно уже обещали убрать?
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,,,
4 0
Это та самая конструкция, которую давно уже обещали убрать?
да как ты ее уберешь, если тебе в карман ежемесячно падает котлетка. любой рекламный щит, киоск - это [/b]откат[/b] в дружное будущее.
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