Порыв ветра сорвал рекламный баннер. Рекламная конструкция располагается на кольце у Дома быта.

«Из-за сильного ветра рекламный баннер, по всей видимости, Леруа Мерлен буквально с корнем вырвало. И теперь он уныло висит как порванная тряпка, портя внешний облик центра города», — сообщила журналистам ВашГород.ру новокузнечанка.

Отметим, наружной рекламе магазина Леруа Мерлен в новокузнецке не везёт уже второй раз подряд. Так, осенью сломался один из уличных рекламных щитов со сменяющейся конструкцией. В итоге в рекламном слогане гипермаркета Леруа Мерлен от слова «Бесспорно» осталось лишь «порно».