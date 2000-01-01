В Новокузнецке умерла месячная девочка.

Причиной гибели ребёнка эксперты указали «синдром внезапной смерти». Волонтёры объявили сбор средств на похороны малышки. Неравнодушные жители откликнулись на просьбу.

К нам обратилась мать одиночка, но в этот раз нужны не продукты или одежды, нужны деньги, чтобы проводить в последний путь самого дорогого человечка в своей жизни, свою дочь… Сегодня утром жизнь малышки оборвалась… Думаю, не стоит описывать состояние несчастной матери, которое усугубляется ещё и отсутствием средств на похороны, — сообщается в группе «Дари добро» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что на погребение девочки необходимо собрать 15 тысяч рублей. Более подробную информацию о том, как помочь маме ребёнка, можно посмотреть здесь.

Для справки:

Синдром внезапной детской смерти — внезапная смерть от остановки дыхания внешне здорового младенца или ребёнка до 1 года, при которой вскрытие не позволяет установить причину летального исхода.

Иногда СВДС называют «смертью в колыбели», поскольку ей могут не предшествовать никакие признаки, часто ребёнок умирает во сне.