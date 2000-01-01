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В Новокузнецке внезапно скончался младенец

Сегодня 11:31
2905
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mydivinesoul.files.wordpress.com

В Новокузнецке умерла месячная девочка.

Причиной гибели ребёнка эксперты указали «синдром внезапной смерти». Волонтёры объявили сбор средств на похороны малышки. Неравнодушные жители откликнулись на просьбу.

К нам обратилась мать одиночка, но в этот раз нужны не продукты или одежды, нужны деньги, чтобы проводить в последний путь самого дорогого человечка в своей жизни, свою дочь… Сегодня утром жизнь малышки оборвалась… Думаю, не стоит описывать состояние несчастной матери, которое усугубляется ещё и отсутствием средств на похороны, — сообщается в группе «Дари добро» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что на погребение девочки необходимо собрать 15 тысяч рублей. Более подробную информацию о том, как помочь маме ребёнка, можно посмотреть здесь.

Для справки:

Синдром внезапной детской смерти — внезапная смерть от остановки дыхания внешне здорового младенца или ребёнка до 1 года, при которой вскрытие не позволяет установить причину летального исхода.

Иногда СВДС называют «смертью в колыбели», поскольку ей могут не предшествовать никакие признаки, часто ребёнок умирает во сне.

Комментарии 16
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Аня
14 11
"ОДИНОЧКА" - нет такого определения, одинокая мама!
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Ваня
22 8
"ОДИНОЧКА" - нет такого определения, одинокая мама!
У тебя есть дети? Твоя грамотность не уместна. Не дай Бог тебе оказаться в подобной ситуации. Соболезную семье малышки. Покайся с миром,ангелочек
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Гопник
4 2
Соболезную. Куда можно немного денежек перевести?
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321
22 6
я понимаю, что не совсем уместно и что вообще не мое дело, но...
ну хоть какие-то накопления на случай чего (не смерти, конечно, а каких-то процедур, лекарств) нужно же иметь, когда решаешь рожать
/это я не ради осуждения этой девушки, а будущим матерям к размышлению
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Ася
22 3
В наше время не то,что накопления,концы с концами свести сложно. Как мать,я понимаю маму девочки. Всегда можно придраться,но что сделаете вы в Ее шкуре? Подчеркиваю,не в случае,а именно ШКУРЕ. Мы не знаем всей Ее жизни.
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Ольга Светлая 71
0 0
Соболезную. Куда можно немного денежек перевести?
В тексте указана ссылка на ресурс, где можно узнать о реквизитах для перевода средств.
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321
5 2
В наше время не то,что накопления,концы с концами свести сложно. Как мать,я понимаю маму девочки. Всегда можно придраться,но что сделаете вы в Ее шкуре? Подчеркиваю,не в случае,а именно ШКУРЕ. Мы не знаем всей Ее жизни.
чтобы ответить, что можно предпринять в ее шкуре, нужно хоть что-то знать о ее жизни
а об этом нам, как вы заметили, неизвестно ровным счетом ничего
если вы концы с концами ее сводите, тем более есть смысл подстраховаться, разве нет?
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321
3 1
Социальное пособие на погребение. В 2016 году предельный размер стоимости гарантированных услуг по погребению, которому равнялся размер пособия, составлял 5277 рублей. Индексация в прошлом году не проводилась, а в 2017 году решено её возобновить.Стоимость похорон в разных регионах тоже разная. В Новокузнецке в 2016 году она составляла 6 860 рублей 46 копеек.
Кто может получить
На такую помощь могут рассчитывать лица, взявшие на себя расходы по похоронам. Пособия выплачиваются следующим лицами: близким родственникам; дальним родственникам; законным представителям; людям, не имеющим родства с умершим.
Куда обращаться
Обращаться за его получением нужно не позднее 6 месяцев со дня смерти: В Пенсионный фонд — в его отделение по месту регистрации пенсионера на момент его смерти, если он получал пенсию.
К работодателю умершего — если тот был официально трудоустроен (есть в наличии трудовая книжка или договор), независимо от того – достиг пенсионного возраста или нет. В Собез — в орган социальной защиты населения, к которому относился умерший по месту прописки, если он не был пенсионером, не работал и не был военнослужащим.
Также в соцзащиту обращаются безработные родители, похоронившие несовершеннолетнего ребенка.
А также: К Вашему работодателю — у него Вы сможете получить пособие по смерти ребенка, не достигшего 18 лет, являющегося членом Вашей семьи (в обязательном порядке), или другого близкого родственника (на его усмотрение).
В военкомат — именно тут выплачивают пособие на погребение военнослужащего, а также – бывших военнослужащих, находящихся на пенсии, ветеранов ВОВ и боевых действий, сотрудников ОВД, пожарников, таможенников, сотрудников налоговых служб.
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111
4 0
чтобы ответить, что можно предпринять в ее шкуре, нужно хоть что-то знать о ее жизни
а об этом нам, как вы заметили, неизвестно ровным счетом ничего
если вы концы с концами ее сводите, тем более есть смысл подстраховаться, разве нет?
Неужели совсем нет ни родственников ни друзей?
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Анастасия
0 2
Есть у неё отец и тётя которые не могут ей ничем помочь,я занимаюсь похоронами нашей малышки,я являюсь ей не родственником,но моя мама живёт с отцом мамы умершей малышки.Пожалуйста не додумывайте ничего дабы не суди и не судим будешь!Всем не равнодушным огромное спасибо как и в сборе средств так и в моральной поддержке!
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Артём 7303
0 0
если у неё есть отец, то почему он не жил вместе со своим ребёнком ?
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67
3 1
Есть у неё отец и тётя которые не могут ей ничем помочь,я занимаюсь похоронами нашей малышки,я являюсь ей не родственником,но моя мама живёт с отцом мамы умершей малышки.Пожалуйста не додумывайте ничего дабы не суди и не судим будешь!Всем не равнодушным огромное спасибо как и в сборе средств так и в моральной поддержке!
вы практически сестры могли и помочь с 15000 все таки не чужие люди .
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ние
2 1
вы практически сестры могли и помочь с 15000 все таки не чужие люди .
а все кто помогает чужие и то помогают
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Анастасия
0 0
а все кто помогает чужие и то помогают
Слышь умник или умница, я 16300 сегодня в похоронку отдала при том что у меня 4-ро детей дошкольного возраста и я ей не родственник так-то.
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Анастасия
0 0
а все кто помогает чужие и то помогают
Слышь умник или умница, я 16300 сегодня в похоронку отдала при том что у меня 4-ро детей дошкольного возраста и я ей не родственник так-то.
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