23 и 24 февраля виновникам торжества — самым мужественным покупателям «Обнови обои» мы предлагаем испытать свою удачу!

Длинные выходные — лучший повод зайти всей семьей в «Обнови обои» не только за вдохновением, но и за выгодными покупками!

23 и 24 февраля всех мужчин поздравляем с «Днем защитника Отечества» и предлагаем им сыграть «в кости».

Цифра большего номинала, которая выпадет на игральных кубиках, и будет вашей праздничной скидкой! Играть могут только покупатели мужского пола, любого возраста. Один покупатель играет (бросает кубики) — 1 раз.

Цифра, выпавшая на кубике, не суммируется со скидкой на дисконтной карте, применяется больший номинал скидки. Скидки не распространяются на товары по специальным (акционным) ценам.

При наличии дисконтной карты сумма праздничной покупки зачисляется на вашу карту.

Сейчас в «Обнови обои» как никогда есть, где разгуляться вашей фантазии без особенной оглядки на кошелек. Дело в том, что в наличии более 250 видов обоев в распродаже, по цене от 90 рублей за рулон бумажных обоев, от 195 рублей за рулон виниловых. Подробнее можно рассмотреть их и предварительно подобрать на сайте.

Загляните в «Обнови обои», чтобы погрузиться в атмосферу вдохновения и вкуса, мы всегда рады гостям: ул. Кирова, 7, ул. Тольятти, 26 и пр. Курако, 24. «Обнови обои» — легко, ярко, для жизни!

Подробнее — на сайте: www. obnovi-oboi.ru, ВКонтакте: vk.com/obnovi_oboi, в Инстаграм: www.instagram.com/obnovi_oboi

Для справки:

На сегодня под вывеской «Обнови обои» работают 3 магазина: салон-магазин на пр. Курако, 24, магазины на ул. Кирова, 7 и ул. Тольятти, 26. Ни один из специализированных обойных магазинов, а тем более крупных сетей, не могут «похвастаться» таким опытом работы в городе — 20 лет. За это время выбраны профессиональные поставщики, которые «держат руку на пульсе» обойной моды, а то и определяют ее. Многие позиции в ассортименте являются эксклюзивными для нашего города и Юга Кузбасса, около 3000 наименований настенных покрытий — в наличии. Каждую неделю в магазины завозятся интересные новинки. Фотообои, фотопанно, фрески, жидкие обои, легкие интерьерные зеркала, карнизы и молдинги, ПВХ-фартуки для кухни, самоклеющаяся пленка, рулонные шторы с фотопечатью — всего и не перечислишь.

Бесплатная доставка, консультация дизайнера интерьера в торговых залах, система лояльности и работа под заказ — далеко не полный перечень услуг, которые оказывает компания. Покупатели, когда отзываются о магазинах «Обнови обои», отмечают широчайший ассортимент, приемлемые цены, грамотность и доброжелательность продавцов-консультантов и дизайнеров.