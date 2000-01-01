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В Кузбассе поправят экологию за 3 миллиарда рублей

Сегодня 12:17
382
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Экология для кузбассовцев — тема наболевшая.

21 февраля в ДК ЗСМК состоялось торжественное открытие года экологии. Власти и бизнесмены пообещали решить многие вопросы по защите окружающей среды. Мероприятие прошло на серьёзном уровне: в Новокузнецк даже прибыл замглавы Росприроднадзора Рамиль Низамов.

Власти сообщили, что на защиту окружающей среды в Кузбассе потратят до 3 миллиардов рублей.

«В год экологии основной упор сделан на реализацию природоохранных программ промышленных предприятий, в том числе по внедрению наилучших и доступных технологий», — заявил и.о. замгубернатора Кузбасса Евгений Хлебунов.

Многого уже удалось добиться, сообщил чиновник. В целом выбросы по региону уменьшились 35%. В Новокузнецке опасных веществ в атмосфере стало меньше на треть. Однако работа ещё предстоит большая.

«Евраз ЗСМК», например, запланировал две программы, воздухо- и водоохранную. В рамках первой на заводе устанавливают новые очистные установки, второй — внедрят системы с замкнутым циклом водооборота.

Не менее грандиозные планы у «Русала». Предприятие запустит новую технологию производства алюминия, которая сократит вредные выбросы на 24,2 тонны в год.

А угольный гигант «СУЭК-Кузбасс» обещает внедрить очистные сооружения на шахтах «Котинская» и «Талдинская-Западная 1», и объёмы сбрасываемых сточных вод уменьшатся на 60%.

Помимо этого, администрация обещает и дальше переводить автобусы на экологичное газомоторное топливо, внедрять системы по уменьшению вредных выбросов при взрыве угольных пластов и развивать мусоропереработку.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что аглофабрика на ЗСМК уменьшит вредные выбросы на 22%.

Комментарии 6
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1
6 1
отдайте деньги людям.... один фиг все растащат господа что ближе к кассе, а так хоть люди чуток поживут!
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!
10 1
В Кузбассе ПОПИЛЯТ экологию за 3 миллиарда рублей
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да уж...
10 0
В Кузбассе ПОПИЛЯТ экологию за 3 миллиарда рублей
Говоришь в Кузбассе?
А они дойдут до него?
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оленевод Вакутагин
6 1
Говоришь в Кузбассе?
А они дойдут до него?
Ответ: нет, же-КОНЕЧНО..Поэтому-деньжат-МАЛОВАТО БУДЕТ..МАЛОВАТО..)
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*
4 0
"...Власти и бизнесмены пообещали решить..."
"...«Евраз ЗСМК» ...запланировал две программы..."
"...грандиозные планы у «Русала»..."
"...Угольный гигант «СУЭК-Кузбасс» обещает внедрить..."
"...Помимо этого, администрация обещает и дальше..."

Короче, сплошные обещания.
Наобещали зато аж на 3 миллиарда!
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0101
3 0
с котельными разберитесь, а то сажа ужа достала!
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