Экология для кузбассовцев — тема наболевшая.

21 февраля в ДК ЗСМК состоялось торжественное открытие года экологии. Власти и бизнесмены пообещали решить многие вопросы по защите окружающей среды. Мероприятие прошло на серьёзном уровне: в Новокузнецк даже прибыл замглавы Росприроднадзора Рамиль Низамов.

Власти сообщили, что на защиту окружающей среды в Кузбассе потратят до 3 миллиардов рублей.

«В год экологии основной упор сделан на реализацию природоохранных программ промышленных предприятий, в том числе по внедрению наилучших и доступных технологий», — заявил и.о. замгубернатора Кузбасса Евгений Хлебунов.

Многого уже удалось добиться, сообщил чиновник. В целом выбросы по региону уменьшились 35%. В Новокузнецке опасных веществ в атмосфере стало меньше на треть. Однако работа ещё предстоит большая.

«Евраз ЗСМК», например, запланировал две программы, воздухо- и водоохранную. В рамках первой на заводе устанавливают новые очистные установки, второй — внедрят системы с замкнутым циклом водооборота.

Не менее грандиозные планы у «Русала». Предприятие запустит новую технологию производства алюминия, которая сократит вредные выбросы на 24,2 тонны в год.

А угольный гигант «СУЭК-Кузбасс» обещает внедрить очистные сооружения на шахтах «Котинская» и «Талдинская-Западная 1», и объёмы сбрасываемых сточных вод уменьшатся на 60%.

Помимо этого, администрация обещает и дальше переводить автобусы на экологичное газомоторное топливо, внедрять системы по уменьшению вредных выбросов при взрыве угольных пластов и развивать мусоропереработку.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что аглофабрика на ЗСМК уменьшит вредные выбросы на 22%.