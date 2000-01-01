В министерствах обсуждается повышение ставки НДФЛ вместо 13% до 15−17%. Об этом сообщают «Ведомости».

В Минфине допускают повышение НДФЛ до 15%, что могло бы быть компенсировано снижением ставки страховых взносов с работодателей с 30% до 21%. МЭР предлагает также повысить НДС — с 18% до 21%.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, эксперты отрицательно оценили идею увеличения ставки по НДС. По мнению аналитиков, в этом случае в проигрыше останутся все. Вслед за повышением НДС цены на продукты, услуги и товары первой необходимости взлетят вверх. Люди начнут экономить и покупать только самое необходимое. Для торговых сетей это может обернуться серьёзными убытками.

Для справки:

НДФЛ — Налог на доходы физических лиц. Этот налог удерживается и перечисляется в налоговую работодателем. Например, у вас есть зарплата, это ваш доход. С него вам нужно заплатить 13%, то есть если ваш оклад составляет 10 тысяч рублей, то НДФЛ будет равняться 1 300 рублей. К выдаче будет 10 тысяч рублей минус 1300 рублей, на руки вы получите 8 тысяч 700 рублей.

НДС — налог на добавленную стоимость, косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.