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Чиновники намерены увеличить налоги для всех россиян — СМИ

Сегодня 12:45
1082
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
domsovet.tv

В министерствах обсуждается повышение ставки НДФЛ вместо 13% до 15−17%. Об этом сообщают «Ведомости».

В Минфине допускают повышение НДФЛ до 15%, что могло бы быть компенсировано снижением ставки страховых взносов с работодателей с 30% до 21%. МЭР предлагает также повысить НДС — с 18% до 21%.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, эксперты отрицательно оценили идею увеличения ставки по НДС. По мнению аналитиков, в этом случае в проигрыше останутся все. Вслед за повышением НДС цены на продукты, услуги и товары первой необходимости взлетят вверх. Люди начнут экономить и покупать только самое необходимое. Для торговых сетей это может обернуться серьёзными убытками.

Для справки:

НДФЛ — Налог на доходы физических лиц. Этот налог удерживается и перечисляется в налоговую работодателем. Например, у вас есть зарплата, это ваш доход. С него вам нужно заплатить 13%, то есть если ваш оклад составляет 10 тысяч рублей, то НДФЛ будет равняться 1 300 рублей. К выдаче будет 10 тысяч рублей минус 1300 рублей, на руки вы получите 8 тысяч 700 рублей.

НДС — налог на добавленную стоимость, косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

Комментарии 16
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stek
8 0
По мнению аналитиков, в этом случае в проигрыше останутся все.
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Так в этом-то и прикол....)
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Василий
24 2
Всё правильно. Самое главное не вводить прогрессивную шкалу,а то и медведев и министры(без предприятий) доблестные "слуги народа" сразу обеднеют. Это правительство,да и вся верхушка, только и делает,чтоб бедные стали беднее,т.е. нищими,а богатые стали ещё богаче. Нефтемагнаты как красиво поздравили с днём Защитника Отечества. Просто и красиво. Подняли цену на бензин. Господин ГУБЕРНАТОР, А ВЫ как нас поздравите?
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Павел Фомин
10 0
А главы госкорпораций, сбербанка, глав почты и еще не малый ряд лиц, себе многомиллионные бонусы рисуют. За ними министры с депутатами...
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павел
8 15
опять фэйк чтоб народ еще больше разозлить. потом скажут инфа не подтвердилась, а зачем тогда вообще выкладывать такое. обычный прикол чуваков делающих оранжевые революции. вбросить все что угодно, лишь бы еще больше подорвать стабильность. не ведитесь на это.
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алекс
6 12
опять фэйк чтоб народ еще больше разозлить. потом скажут инфа не подтвердилась, а зачем тогда вообще выкладывать такое. обычный прикол чуваков делающих оранжевые революции. вбросить все что угодно, лишь бы еще больше подорвать стабильность. не ведитесь на это.
+1000
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Анонимный пользователь
12 4
опять фэйк чтоб народ еще больше разозлить. потом скажут инфа не подтвердилась, а зачем тогда вообще выкладывать такое. обычный прикол чуваков делающих оранжевые революции. вбросить все что угодно, лишь бы еще больше подорвать стабильность. не ведитесь на это.
Как вы не понимаете, министы специально утечки инфы допускают, чтобы оценить потом реакцию людей. А потом уже исходя из этого и принимают решения. И если народ крайне плохо начнёт реагировать на это всё, то министры всегда могут сказать, что эта утечка не подтвердилась и мы ничего менять не будем. Учите политтехнологии!))
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Chak
14 0
И снова все для олигархов - снизят страховые взносы - олигархи больше в карман положат, а за них мы станем больше платить налогов.
В ОТСТАВКУ ВСЕХ ЧИНОВНИКОВ.
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123
23 0
Фейк не фейк, а разницы то? Сколько можно обдирать людей? За счет платы за сад бюджет городской пополняют, лекарства дорожают, бенз дорожает, комунальные. Одна зп не растет. Ипотеку **** с двумя детьми плати с переплатой бешенной! Возраст пенсионный поднять хотят! А если еще и НДС, НДВЛ... Это вобще что? Конечно понятно что срать на обычных людей, но чтоб настолько открыто...
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123
1 0
Фейк не фейк, а разницы то? Сколько можно обдирать людей? За счет платы за сад бюджет городской пополняют, лекарства дорожают, бенз дорожает, комунальные. Одна зп не растет. Ипотеку **** с двумя детьми плати с переплатой бешенной! Возраст пенсионный поднять хотят! А если еще и НДС, НДВЛ... Это вобще что? Конечно понятно что срать на обычных людей, но чтоб настолько открыто...
НДФЛ. Опечатка.
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СК
15 1

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пр
4 5
опять фэйк чтоб народ еще больше разозлить. потом скажут инфа не подтвердилась, а зачем тогда вообще выкладывать такое. обычный прикол чуваков делающих оранжевые революции. вбросить все что угодно, лишь бы еще больше подорвать стабильность. не ведитесь на это.
+1
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дворник
4 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

так выборы я так понял уже отменяют. смотрящие будут.
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вася
1 0
опять фэйк чтоб народ еще больше разозлить. потом скажут инфа не подтвердилась, а зачем тогда вообще выкладывать такое. обычный прикол чуваков делающих оранжевые революции. вбросить все что угодно, лишь бы еще больше подорвать стабильность. не ведитесь на это.
какую стабильность? Стабильность скатывания к обнищанию? ускорения не хочешь?
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павел
1 0
какую стабильность? Стабильность скатывания к обнищанию? ускорения не хочешь?
а вы хотите как в украине, сирии и еще мнг.? или вы верите в чудеса что после востания народа придет тот самый честный праведник который резко все как то сделает, разваленное кстати такими же людьми как вы и я, ирезко всем вдруг станет хорошо и богато жить?очнитесь уже люди. давайте меньше ныть, бухать и строить свое будущее. в том говне в котором мы погрязли со времен распада ссср, еще не скоро выберимся. тем не менее кто морально здоров и работает имеет все что хочет, ну может не в тех количествах как обычно хочется жадным людям.
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местный-2
0 0
Похоже нужно цены на все поднять,но основания серьезного нет
Вся эта трепотня с санкциями уже не прокатывает,а сейчас и рубль укрепился.
Так что увеличение НДС ,наверху это называется налоговый маневр, было бы как нельзя кстати....не людям естественно.
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