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Новосибирская прокуратура нашла «отдельные нарушения» в повышении тарифов ЖКХ

Тулеев вошёл в очередной рейтинг губернаторов

Сегодня 12:45
1167
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn12.img22.ria.ru

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев стал одним из самых цитируемых руководителей субъектов РФ в январе 2017 года.

Рейтинг составлен системой мониторинга «Медиалогия». Глава Кемеровской области занял девятую строчку. Лидерами рейтинга стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург).

По словам аналитиков, рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов в социальных сетях, на форумах и в блогах.

Отметим, многие цитаты Амана Тулеева становятся едва ли не крылатыми фразами. Ранее ВашГород.ру рассказывал о ТОП-5 наиболее интересных высказываний главы региона.

Приведём несколько цитат из «новенького» — из Бюджетного послания губернатора на 2017 год.

Выдали людям 35 тысяч «скандинавок», а надо выдать 2 миллиона. Должен весь Кузбасс в этих палках ходить! («скандинавки» — палочки для скандинавской ходьбы — прим. ред).

Мы не успеваем убирать снег, сейчас задача — на следующий же день немедленно выходить, иначе нас зароет этот снег, мы не сможем детей водить в школу. Особенно нужно внимание работников ЖКХ: все спят — они работают.

Сегодня люди жалуются, что «скорая помощь» едет к ним с большой неохотой, особенно к больным старше 65 лет, а иногда отказывают в госпитализации. Идеология, что пожилых как следует лечить не надо — это жестокая идеология. Представители старшего поколения — это золотой фонд, мы за счёт них и живём сегодня. Они где здоровье-то потеряли? На гольфовых полях что ли? На производстве! Вот в Соединённых Штатах, как вы знаете, избрали президента нового, Дональда Трампа. Семьдесят лет ему. И вот представьте, звонит он в Ленинск-Кузнецкий. А ему там: «Извини, уважаемый, подождать надо!». Ну так же нельзя!

Особенно порадовал Аман Тулеев своим новогодним выступлением перед кузбассовцами:

Дорогие друзья! Чего нам кошмариться-то?! Чего бояться? — В принципе-то — нечего!

Комментарии 18
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..
13 0
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Анонимный пользователь
23 0
Аман Тулеев: "Когда я был стрелочником, я думал: какой дурак начальник станции. Потом стал начальником станции"
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Павел Фомин
8 0
Ну, до Черномырдина (дал же Бог фамилию) ему всё-равно далеко!
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Пользователь аномальный
5 0
Аман Тулеев: "Когда я был стрелочником, я думал: какой дурак начальник станции. Потом стал начальником станции"
Тулеев Аман-да,уйду..уйду..достали ,Вы, уже-ВСЕ-в СЕНАТЕ ищите..ВСПОМНИТЕ ещё меня..дятлы..)))))))
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((
15 1
Скоро в каждом регионе введут свой размер минимальной зарплаты, общего минимального размера по стране не будет. Будем не просто смеяться, истерично ржать начнем, наши зарплаты с коэффициентом 30% сейчас и так меньше чем в теплых регионах.
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1
9 0
И правда, чего АГ кошмариться и бояться на своей территории? Нечего!
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псевдорейтинг, но хорошо, что у ВГ с юмором все в порядке
4 0
Методика
Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, форумах и блогах. Данные для рейтинга рассчитаны 20.02.2017. Период исследования: январь 2017 года.
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хожу-брожу
10 0
Я не против когда юмористы выступают, но только на эстраде.
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Екарный Бабай
11 0
Было бы смешно,если б не было так страшно.
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бабай екарный
5 0
Было бы смешно,если б не было так страшно.
самое главное в танке-не бздеть..с наступающим ВАС..)))
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Ужас троллера Сити-Н
0 2
Чешертон его фамилия. Проведем свой опрос популярности инициативного: кто за него, палец вверх,кто против вниз. Поехали!
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местный-2
3 0
Из большого спорта нужно уходить на пике славы,но с политики очевидно нет....могут появиться вопросы.
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местный-2
0 0
Из большого спорта нужно уходить на пике славы,но с политики очевидно нет....могут появиться вопросы.
Собянин в Москве пилит хрущевки и надо ему на это действо 3,5 трлн рублей.
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Павел Фомин
0 0
Собянин в Москве пилит хрущевки и надо ему на это действо 3,5 трлн рублей.
Надо - дадут!
Это не Кузбасс, преторианскую гвардию надо ублажать!
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а?
0 3
Ну и рожа
и чем вас фэйс луноликого не устраивает?
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Василий
0 0
Как бы Тулеев не сказал,он всегда говорит правильно и он должен занимать первую строчку в рейтинге.Жаль,что стареет.Здоровья ему и долголетия.
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