Губернатор Кузбасса Аман Тулеев стал одним из самых цитируемых руководителей субъектов РФ в январе 2017 года.

Рейтинг составлен системой мониторинга «Медиалогия». Глава Кемеровской области занял девятую строчку. Лидерами рейтинга стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург).

По словам аналитиков, рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов в социальных сетях, на форумах и в блогах.

Отметим, многие цитаты Амана Тулеева становятся едва ли не крылатыми фразами. Ранее ВашГород.ру рассказывал о ТОП-5 наиболее интересных высказываний главы региона.

Приведём несколько цитат из «новенького» — из Бюджетного послания губернатора на 2017 год.

Выдали людям 35 тысяч «скандинавок», а надо выдать 2 миллиона. Должен весь Кузбасс в этих палках ходить! («скандинавки» — палочки для скандинавской ходьбы — прим. ред). Мы не успеваем убирать снег, сейчас задача — на следующий же день немедленно выходить, иначе нас зароет этот снег, мы не сможем детей водить в школу. Особенно нужно внимание работников ЖКХ: все спят — они работают. Сегодня люди жалуются, что «скорая помощь» едет к ним с большой неохотой, особенно к больным старше 65 лет, а иногда отказывают в госпитализации. Идеология, что пожилых как следует лечить не надо — это жестокая идеология. Представители старшего поколения — это золотой фонд, мы за счёт них и живём сегодня. Они где здоровье-то потеряли? На гольфовых полях что ли? На производстве! Вот в Соединённых Штатах, как вы знаете, избрали президента нового, Дональда Трампа. Семьдесят лет ему. И вот представьте, звонит он в Ленинск-Кузнецкий. А ему там: «Извини, уважаемый, подождать надо!». Ну так же нельзя!

Особенно порадовал Аман Тулеев своим новогодним выступлением перед кузбассовцами: